Razbuktavanje virusa: Sve više ljudi boji se nove karantene

Strah od drugog vala zaraze povećao se u petak nakon što je u Indiji prijavljen rekordni dnevni broj novih slučajeva i u vrijeme sve glasnijih upozorenja zbog pretjeranog opuštanja u Europi

<p>Zdravstveni dužnosnici diljem svijeta proteklih su dana izrazili zabrinutost zbog činjenice da neke države suočene s razornim gospodarskim učincima restriktivnih mjera sada te mjere prebrzo popuštaju a širenju koronavirusa istodobno pogoduju masovni prosvjedi protiv rasizma.</p><p>Wall Street je u četvrtak potonuo na najnižu razinu u protekla tri mjeseca zbog neizvjesnosti gospodarskog oporavka a u petak su dionice diljem svijeta nastavile bilježiti gubitke četvrti dan zaredom.</p><p>U Kini iz koje je koronavirus potekao dva nova slučaja COVID-a-19 potvrđena su u glavnom gradu, samo dan nakon što su gradske vlasti odgodile planove za djelomični povratak učenika u škole.</p><p>Indija je ponovo uspostavila većinu javnog prometa, uredi i trgovački centri ovog su tjedna ponovo otvoreni nakon 70 dana, a ministarstvo zdravstva je objavilo kako se broj zaraženih u petak povećao za rekordnih 10956, uključujući slučajeve u gradovima New Delhiju, Mumbaiju i Chennaiju.</p><p>Službeno je u Indiji potvrđeno 8498 smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom što je razmjerno malo za tu mnogoljudnu zemlju.</p><p>Syed Ahmed Bukhari, imam džamije Jama u Delhiju, jedne od najvećih u Indiji, odlučio je prekinuti okupljanja vjernika na molitvama do kraja mjeseca. "Kakvog smisla ima dolaziti u džamiju dok se virus širi tako brzo?", kazao je.</p><p>Dok se zaraza usporava u većini europskih država, zdravstveni stručnjaci ipak upozoravaju kako postoji umjereni do visoki rizik od novog ciklusa bolesti koji bi mogao uslijediti zbog popuštanja mjera te je stoga realna i mogućnost ponovnog uvođenja restrikcija.</p><p>"Početni val transmisije (virusa) prošao je vrhunac u svim državama osim u Poljskoj i Švedskoj", procjena je Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) u kojemu predviđaju umjereno ubrzavanje širenja infekcije u idućim tjednima.</p><p>Takav bi porast, procjenjuje ECDC, ako se ne bi kontrolirao ponovo mogao izazvati pritisak na zdravstveni sustav kakav je postojao u ožujku i travnju u nekoliko europskih država i Velikoj Britaniji.</p><p>"Ovo (epidemija) još nije iza nas. Moramo biti oprezni", kazala je europska povjerenica za zdravstvo Stella Kyriakides svojim kolegama iz država članica EU-a, potičući ih da nastave s testiranjima stanovništva i osiguraju praćenje kontakata zaraženih, posebice nakon otvaranja granica.</p><p>U Belgiji je broj novozaraženih koronavirusom bio oko jedan posto veći nego prošlog tjedna no vlasti te zemlje tvrde kako nema razloga za zabrinutost.</p><p>Dužnosnici u brojnim državama iskazali su zabrinutost zbog mogućeg širenja virusa među desecima tisuća sudionika proturasističkih prosvjeda diljem Europe.</p><p>Direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kazao je u četvrtak u Ženevi kako je rizik od razbuktavanja epidemije potpuno realan.</p><p>"Moramo shvatiti da iako se stanje u Europi poboljšava, diljem svijeta se ono pogoršava... I dalje ćemo trebati globalnu solidarnost kako bismo potpuno pobijedili pandemiju", kazao je Ghebreyesus.</p><p>U otprilike šest američkih saveznih država, uključujući Teksas i Arizonu sve je veći broj pacijenata koji popunjavaju bolničke kapacitete zbog zaraze koronavirusom što također potiče zabrinutost da bi pokretanje gospodarstva moglo dovesti do drugog vala zaraze.</p><p> Alabama, Florida, Sjeverna i Južna Karolina, Oregon i Nebraska u četvrtak su prijavile rekordni broj novooboljelih.</p><p>SAD je dosad zabilježio više od 113.000 smrtnih slučajeva od koronavirusa, najviše na svijetu. Prema procjenama Svjetskog zdravstvenog instituta na Harvardu taj bi broj do rujna mogao premašiti 200.000.</p><p> </p>