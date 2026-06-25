Razoran potres magnitude 7,1 pogodio Venezuelu. Srušene su zgrade, moguć je i tsunami...

Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je u srijedu poslijepodne sjevernu Venezuelu, izazvavši paniku u urbanim središtima i rušenje zgrada u glavnom gradu Caracasu. Podrhtavanje se osjetilo diljem zemlje, u susjednoj Kolumbiji te na karipskim otocima. Izdana su i lokalna upozorenja na mogući tsunami.

Epicentar potresa, koji se dogodio oko 15:04 po lokalnom vremenu, zabilježen je na plitkoj dubini od 13 kilometara, oko 28 kilometara od grada Moróna u državi Carabobo, izvijestio je Američki geološki zavod. Potres se dogodio na nacionalni praznik, kojim se obilježava vojna pobjeda iz 1821., pa je većina stanovnika bila u svojim domovima.

Foto: Gaby Oraa

U Caracasu, istočno od epicentra, tisuće prestravljenih stanovnika i uredskih radnika istrčale su iz nebodera na ulice dok su se zgrade opasno ljuljale nekoliko dugih sekundi. Ulicama su odjekivale sirene vatrogasnih vozila, a u zraku su se vidjeli stupovi prašine iznad najmanje dva gradska naselja, gdje se inače nalaze restorani i drugi poslovni objekti. Mnogi dijelovi glavnog grada ostali su bez struje i internetske veze.

Društvenim mrežama brzo su se proširile snimke i svjedočanstva. Jedan je korisnik napisao: "Potres ovdje u Caracasu. Nikada u životu nisam osjetio ovako snažan." Na jednoj snimci vidi se djelomično urušavanje zgrade dok susjedi pomažu stanarima u evakuaciji, a muškarac u naručju nosi dva psa dok se probija kroz ruševine. Svjedoci iz Caracasa i Valencije, grada bližeg epicentru, prijavljivali su značajne pukotine na zidovima svojih stanova i razbijena stakla.

​- Ovaj potres je bio užasan, čak i gori od onog 1967. godine - ispričala je Maria Romero, 80-godišnja umirovljenica iz južnog dijela Caracasa, kojoj je policija pomogla da se evakuira.

Foto: Reuters TV

Ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello potvrdio je da se potres osjetio u nekoliko saveznih država. Posebno je istaknuo četvrt Altamira u Caracasu, gdje je situacija bila "alarmantna" zbog urušenih kuća i zgrada. Pozvao je građane da ostanu na otvorenom zbog opasnosti od naknadnih podrhtavanja koja bi mogla dodatno oštetiti narušenu statiku objekata.

Prve ekipe hitne pomoći i komunalnih službi upućene su u najteže pogođena područja u saveznim državama Yaracuy i Carabobo kako bi provjerile ima li žrtava, očistile prometnice i pregledale ključnu infrastrukturu.

Američki sustav za upozoravanje na tsunami odmah je izdao službenu procjenu opasnosti od tsunamija za Portoriko te Američke i Britanske Djevičanske Otoke. Lokalne vlasti diljem južnih karipskih otoka, uključujući Arubu, Curaçao i Bonaire, pratile su mjerače plime i savjetovale stanovnicima nižih obalnih područja da paze na moguće opasne valove. Podrhtavanje tla osjetilo se na širokom geografskom području, što potvrđuju regionalne agencije i svjedoči o iznimnoj snazi ovog događaja na vrlo aktivnoj granici Karipske i Južnoameričke tektonske ploče.