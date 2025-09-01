Stotine ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, rekao je pokrajinski glasnogovornik Najibullah Hanif, a brojke će vjerojatno rasti kako budu stizala izvješća iz udaljenih područja
Razoran potres u Afganistanu, stotine ljudi mrtve? Brojni su zarobljeni ispod ruševina
Strahuje se da su stotine ljudi poginule i ozlijeđene u potresu jakosti 6,0 stupnjeva po Richteru koji je pogodio surovu sjeveroistočnu afganistansku pokrajinu Kunar, priopćile su vlasti u ponedjeljak, dok su spasioci pretraživali ruševine kuća u potrazi za preživjelima. Prva izvješća govore o 30 mrtvih u jednom selu, priopćilo je ministarstvo zdravstva, ali je dodalo da točan broj žrtava još treba utvrditi u području raštrkanih zaselaka s dugom poviješću potresa i poplava.
"Broj žrtava i ozlijeđenih je velik, ali budući da je područje teško dostupno, naši timovi su još uvijek na terenu", rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Sharafat Zaman.
Stotine ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, rekao je pokrajinski glasnogovornik Najibullah Hanif, a brojke će vjerojatno rasti kako budu stizala izvješća iz udaljenih područja.
Spasioci su radili u nekoliko okruga planinske pokrajine gdje je ponoćni potres udario na dubini od 10 kilometara, naveli su dužnosnici.
Afganistan je sklon smrtonosnim potresima, posebno u planinskom lancu Hindukuš, gdje se susreću indijska i euroazijska tektonska ploča. Niz potresa na zapadu prošle je godine usmrtio više od tisuću ljudi, ukazujući na ranjivost jedne od najsiromašnijih zemalja svijeta na prirodne katastrofe.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+