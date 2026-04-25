Razorni potres u Nepalu odnio je devet tisuća života: 'Mislila sam da je došao kraj svijeta!'

Bio je to miran subotnji dan, 25. travnja 2015. godine. U 11:56 sati po lokalnom vremenu, tlo pod Nepalom se žestoko zatreslo. Pedeset sekundi bilo je dovoljno da potres magnitude 7,8 po Richteru, s epicentrom u okrugu Gorkha, osamdesetak kilometara sjeverozapadno od Katmandua, izazove katastrofu biblijskih razmjera. Bio je to najsmrtonosniji potres koji je pogodio ovu himalajsku naciju od 1934. godine, a njegove posljedice osjećaju se i desetljeće kasnije. Potres, koji je nastao na relativno maloj dubini od oko 15 kilometara, bio je iznimno razoran. Udar se osjetio diljem regije, u Indiji, Kini i Bangladešu. U Nepalu je ostavio stravičan trag. Gotovo 9.000 ljudi je poginulo, a više od 22.000 je ozlijeđeno.

- Ljudi su ležali na cesti, vrištali, molili se, plakali... Mislila sam da je kraj svijeta - ispričala je Hrvatica koja je preživjela potres u Katmanduu, opisujući prizore koji su uslijedili nakon što se sve smirilo.

U danima koji su slijedili, iz ruševina su dopirale priče o čudesnom preživljavanju, poput one o tada 15-godišnjem Pembi Tamangu, koji je spašen nakon 120 sati provedenih pod ostacima hotela, preživljavajući ližući maslac s posude i pijući vodu s mokre odjeće. Tamang je prošao gotovo neozlijeđen. Imao je nekoliko ogrebotina, ali ni jednu slomljenu kost. Kako bi privukao pažnju spasilaca, Tamang je bacao kamenje na komad metala među ruševinama.

Procjenjuje se da je oko 3,5 milijuna ljudi ostalo bez svojih domova, dok je ekonomska šteta premašila 10 milijardi dolara, što je u to vrijeme iznosilo gotovo polovicu nepalskog BDP-a. Činjenica da se potres dogodio u subotu, neradni dan, vjerojatno je spriječila još veću tragediju, jer su škole i uredi, od kojih su se mnogi srušili, bili prazni. No, za stotine tisuća ljudi čiji su domovi pretvoreni u prah i pepeo, život se promijenio u trenu. Preživjeli su se suočili s nezamislivim gubitkom i neizvjesnom budućnošću.

Slomljeno srce Himalaje

Udar je pokrenuo i niz sekundarnih katastrofa koje su dodatno pogoršale situaciju. Na Mount Everestu, potres je izazvao smrtonosnu lavinu koja je odnijela živote najmanje 22 planinara, što je postala najsmrtonosnija nesreća u povijesti najviše planine svijeta. U zabačenoj dolini Langtang, golema lavina blata i leda zatrpala je cijelo selo, a 250 ljudi je prijavljeno kao nestalo.

U danima i tjednima koji su uslijedili, tlo nije mirovalo. Stotine naknadnih potresa unosile su strah među stanovništvo i otežavale napore spašavanja. Najjači od njih, magnitude 7,3, pogodio je zemlju 12. svibnja, s epicentrom blizu granice s Kinom. Taj je udar uzrokovao dodatnih 200 smrtnih slučajeva i ponovno uništio domove onih koji su preživjeli prvi potres, ostavljajući za sobom duboke psihološke traume.

Osim ljudskih života, potres je nanio i nepopravljivu štetu neprocjenjivoj kulturnoj baštini Nepala. U dolini Katmandua, sedam spomeničkih zona pod zaštitom UNESCO-a pretrpjelo je teška oštećenja. Povijesni trgovi Durbar u Katmanduu, Patanu i Bhaktapuru, poznati po svojim hramovima i palačama, djelomično su se urušili. Simbol Katmandua, deveterokatni toranj Dharahara iz 19. stoljeća, sravnjen je sa zemljom, pri čemu je poginulo najmanje 180 ljudi.

Uništenje ovih spomenika nije bio samo materijalni gubitak, već i dubok udarac na identitet i dušu nepalskog naroda. Ta mjesta nisu bila samo turističke atrakcije, već živa središta vjerskog i društvenog života. Obnova je postala nacionalni prioritet, no proces je bio spor i složen, zahtijevajući ravnotežu između modernih sigurnosnih standarda i očuvanja tradicionalnih tehnika gradnje.

Međunarodna zajednica brzo je reagirala. Više od 450 humanitarnih agencija, uz Ujedinjene narode i brojne države, poslalo je pomoć i spasilačke timove. Međutim, u prvim, najkritičnijim satima i danima, pravi heroji bili su obični ljudi. Susjedi su golim rukama izvlačili susjede iz ruševina, mladi su se organizirali kako bi dostavili pomoć u zabačena područja, a lokalne organizacije koristile su svoje mreže za usmjeravanje pomoći onima kojima je bila najpotrebnija.

Nakon prve faze spašavanja, Nepal se suočio s golemim zadatkom obnove. Vodeće načelo postalo je "Graditi bolje nego prije" (Build Back Better). Uspostavljena je Nacionalna uprava za obnovu koja je koordinirala napore. Vlada je, uz pomoć donatora, pokrenula program novčanih potpora za obnovu kuća, koji je većini pomogao da ponovno izgrade svoje domove. Ipak, proces nije bio bez nedostataka. Najranjivije skupine, poput samohranih žena, siromašnih i onih bez vlasništva nad zemljom, često su zaostajale, boreći se s birokracijom i nedostatkom sredstava.

