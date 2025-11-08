Razorni tornado poharao Brazil: Vjetar prevrtao aute, nosio cijele kuće. Šest je preminulih

Vlasti su u subotu objavile da je najmanje šest ljudi poginulo, a 750 ozlijeđeno u tornadu koji je opustošio grad na jugu Brazila, uzrokujući neviđeno razaranje na tom području, oko 300 kilometara udaljenom od poznatih slapova Iguazu.

U samo nekoliko minuta, tornado je u petak u Rio Bonito do Iguaçu, gradu s 14.000 stanovnika u saveznoj državi Paraná, prevrtao automobile i uništio cijele kuće.

Prema najnovijim podacima regionalnih vlasti, šest osoba je poginulo.

Vatrogasci i spasilačke službe iz nekoliko susjednih općina izvijestili su da je 750 ozlijeđenih, od kojih je devet u teškom stanju.

Ta je vremenska nepogoda pogodila zemlju neposredno prije otvaranja klimatske konferencije COP30 u ponedjeljak u Belému, u sjevernom Brazilu.

Vlada savezne države Paraná proglasila je izvanredno stanje u Rio Bonito do Iguaçu.

„Želim izraziti iskrenu sućut svim obiteljima koje su izgubile voljene osobe u tornadu“, napisao je brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva na X-u.