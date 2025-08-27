Razotkrivena tajna američka operacija na Grenlandu: Vlada pozvala diplomata na razgovor

Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen pozvao je na razgovor najvišeg američkog diplomata u Kopenhagenu nakon medijskih izvješća o tajnim operacijama koje su američki državljani navodno provodili na Grenlandu. Prema pisanju BBC-a, cilj tih operacija bilo je poticanje odcjepljenja tog poluautonomnog danskog teritorija u korist Sjedinjenih Američkih Država.

Pokušaj infiltracije

Danska javna televizija DR izvijestila je, pozivajući se na izvore, da je svrha navodnih aktivnosti bila infiltracija u grenlandsko društvo. Nije jasno za koga su točno radili američki državljani, no danska obavještajna služba već je ranije upozorila kako je Grenland meta "različitih kampanja utjecaja".

Ministar Rasmussen naglasio je da će svaki pokušaj miješanja u unutarnje poslove Kraljevine Danske biti neprihvatljiv, a zbog situacije je na razgovor pozvan Mark Stroh, otpravnik poslova u američkom veleposlanstvu u Kopenhagenu.

Trump želi aneksirati Grenland

Ovo pitanje ponovno je u središtu pažnje nakon što je američki predsjednik Donald Trump više puta izražavao želju za aneksijom Grenlanda. Potpredsjednik JD Vance također je optužio Dansku da nedovoljno ulaže u otok. Danska premijerka Mette Frederiksen prilikom posjeta Grenlandu upozorila je Washington da “ne možete anektirati drugu zemlju”.

Rasmussen je istaknuo kako danska vlada već dugo uočava interes stranih aktera za položaj Grenlanda. Danska sigurnosno-obavještajna služba (PET) procjenjuje da bi kampanje tog tipa imale cilj stvaranja nesloge u odnosima između Danske i Grenlanda, korištenjem dezinformacija ili agenata utjecaja.

Složeni odnosi Kopenhagena i Nukka

Grenland od 1979. uživa široku samoupravu, no vanjsku i obrambenu politiku vodi Danska. Pravo na referendum o neovisnosti postoji od 2009. godine, ali istraživanja javnog mnijenja pokazuju da velika većina Grenlanđana ne želi postati dio SAD-a. Lokalni politički lideri, uključujući Jensa-Frederika Nielsena, naglašavaju da “Grenland sam odlučuje o svojoj budućnosti”.

Diplomatki presedan

Prema profesoru Jensu Ladefogedu Mortensenu sa Sveučilišta u Kopenhagenu, pozivanje američkog diplomata predstavlja “diplomatski žuti karton” bez presedana u odnosima dviju zemalja.

- Ovaj neprijateljski stav Trumpove administracije prema Danskoj je šokantan. Kao proamerička zemlja pitamo se zašto to radite - rekao je za BBC.

Napetosti se protežu i na gospodarsku suradnju. Nedavna odluka američke vlade da obustavi izgradnju vjetroelektrane Revolution Wind, projekta danske državne tvrtke Orsted, uzrokovala je pad vrijednosti dionica kompanije za 16 posto.