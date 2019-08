'Razumijem ministre, ali smo članovi Vlade, a ne sindikata'

- Unatoč razumijevanju za ministra zdravstva i ministricu obrazovanja, koji se zalažu da se riješe određeni zahtjevi sindikata iz njihovih grana, mi smo ovdje članovi Vlade, a ne članovi sindikata - poručio im je premijer Andrej Plenković.

Napomenuo je da će Vlada sve pregovore voditi na konzistentan, učinkovit i horizontalan način, a glavnu ulogu u tome imat će, kaže, potpredsjednik Vlade za gospodarstvo i ministar rada u dogovoru s resornim ministrima.

- Tu očekujem od svih u Vladi da ovaj horizontalni princip i načela djelovanja kojih se držimo u protekle tri godine respektiramo do kraja, jer to je jedini učinkoviti način. Naša Vlada je će i ove godine od listopada povećati osnovicu za dva posto, nakon što smo povećali tri posto početkom godine. Prema tome rasprave o osnovicama, koeficijentima i dodacima su nešto s čime smo mi familijarizirani, a i sindikati naravno. No ono što je meni kao predsjedniku Vlade, ali i cijeloj Vladi bitno jest financijska održivost državnog proračuna, gdje smo ostvarili suficit. Da bismo to uspjeli nastaviti i konsolidirati dalje, moramo voditi računa o onime što je realno - poručio je Plenković.

Vlada je pokrenula postupak pregovora o dopuni Kolektivnog ugovora a zdravstvo, a imenovat će se i pregovarački odbor Vlade. Prema najavama nastavak pregovora je u petak, a sindikatu prijete štrajkom.