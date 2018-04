Razuzdana trovačica ili žrtva ambicija svog zloglasnog oca?

Kardinal Rodrigo Borgia koji je 1492. godine postao Papa Aleksandar VI. imao je devetero izvanbračne djece i svako njegovo dijete moralo ga je bespogovorno slušati. Lucrezia, rođena na današnji dan 1680. godine nije bila izuzetak. Nju i još troje djece, uključujući i brata joj Cesarea Borgiji je rodila talijanska pripadnica nižeg plemstva Vannozzea Cattanai.

Aleksandar VI. ili Papa Borgia i danas slovi kao jedan od najzloglasnijih Papa u povijesti. Na Petrovu stolicu zasjeo je spletkareći. On je bio častohlepni razvratnik koji se od ničega ne suspreže, a da postane vrhovni poglavar Katoličke crkve služio se ucjenama, iznudama i trgovinom. Njegova obitelj bila je oličenje političkih makinacija renesansnog doba i seksualne degeneracije ondašnjih papa.

Foto: Imdb

Žrtveno janje beskrupuloznih ambicija vlastite obitelji?

Njegovu nesretnu kćer zlatokosu renesansnu ljepoticu Lucreziju Borgiju kroz stoljeća je pratila reputacija razvratnice koja je organizirala orgije te trovala političke protivnike svoje obitelji. Ostala zapamćena po požudi i bezobzirnosti, ali i po mudrosti i dovitljivosti. Ona je navodno po nalogu svoje obitelji dosta političkih protivnika likvidirala trovanjem pa i dan danas nosi titulu jedne od najomraženijih žena u povijesti.

Rimom je kružila izreka: "Ako ti je život mio, nikada ne idi na ručak kod Borgija"

Foto: Wikipedia

No mnogi danas misle da je ona zapravo bila tek žrtveno janje beskrupuloznih ambicija vlastite obitelji protiv koje nije imala dovoljno snage boriti niti im se suprotstaviti.

Udavali su je kad god im je to odgovaralo

Ona je tako već sa 11 godina bila predmet politike ugovorenog braka radi stjecanja političke prednosti koju je vodio njezin otac, a kasnije i njezin stariji brat Cesare Borgia koji je imao potpuno isti mentalni sklop kao i otac. No dok je stari perverznjak Rodrigo, prvi Papa koji je priznao svoju djecu, ubijao uglavnom iz interesa, sin je volio da ubija. Nikad nije birao sredstva kako bi postigao svoje ciljeve.

Lijepa i graciozna Lucrezia bila im je sredstvo za kupovinu utjecaja i položaja. S 13. godina već je bila prvi put udata..

Udavali su je, naravno, za moćne talijanske plemiće - Giovannija Sforzu, Alfonsa Aragonskog i Alfonsa d’Este, vojvodu od Ferrare, Modene i Reggia čime se jačao utjecaj njenog oca. No čim Lucrezijinom ocu više nije odgovaralo savezništvo s jednom od tih obitelji on bi naložio prekid braka. Tako je npr. Lucrezia navela impotenciju prvog muža kao razlog razvoda. Giovani Sforza je čak bio prisiljen potpisati izjavu u kojoj navodi da je impotentan. On je poslije optužio Lucreziju za incest s ocem i bratom Cesareom.

Masovne orgije nazvane 'Bal kestena'

Pričalo se da je Sveti Otac Aleksandar imao grupu od oko 25 izazovno odjevenih plesačica koje su zabavljale njega i njegove goste u Vatikanu gotovo svake večeri. Od završetka večernje mise pa do 2 sata iza ponoći. Također, govorilo se i da je Papina kći redoviti gost na orgijama.

Foto: Imdb

Najpoznatije masovne orgije u kojima je navodno viđena, a zabilježio ih je papin voditelj ceremonija, bio je tzv. "Bal kestena" kojeg je organizirao Lucrezijin brat Cesare. Na tu je zatvorenu proslavu pozvano pedesetak prostitutki, a sudjelovali su uz papu i pripadnici tadašnje rimske aristokracije kao i neki pripadnici visokog klera.

Ubili joj muža kojeg je zavoljela

Lucrezia je svog drugog muža Alfonsu od Aragona je čak i zavoljela i dobila s njim sina, ali njihova sreća nije dugo trajala. I to upravo zahvaljujući njezinoj obitelji. Na povratku u svoju palaču Alfonsa je napala grupa naoružanih ljudi i ubila ga. Vjeruje se da je iza vojvodinog atentata stajao Lucrezijin brat Cesare. Lucrezia je ostala udovica s djetetom. Upravo ono što su njezin otac i brat htjeli. Mogli su je opet udati.

Foto: Imdb

Sa trećim mužem vojvodom od Ferrare živjela je skladno i postala voljena među narodom. Muž s kojim je dobila šestero djece čak joj je prepuštao administrativno vođenje vojvodstva Ferrare za vrijeme njegovog odsustva zbog vojnih pohoda. Postala je i veliki mecena, dajući gostoprimstvo i aktivno pomažući pjesnike.

Umrla od sepse nakon poroda

Nakon smrti sina iz prethodnog braka okrenula se religioznosti, počela živjeti skromnim životom i prakticirati pokoru nanoseći si fizičku bol. Upisala se u "treći red sv. Franje" poznat danas kao Franjevački svjetovni red koji okuplja laike. Umrla je u 39-oj godini života od sepse nakon što je rodila šesto dijete.

Zbog svojih brakova i priča o incestu Lucrezia je postala omražena u narodu i predmet silnih ogovaranja. No niti jedna od glasina vezana za Lucreziju nema povijesno pokriće.





