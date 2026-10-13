RE:KONSTRUKCIJA Koliko tržište nekretnina stvarno vrijedi? 'Tražene cijene rastu...'

RE:KONSTRUKCIJA, konferencija o tržištu nekretnina, investicijama i stanovanju održava se u četvrtak u organizaciji 24sata s Njuškalom i partnerima. Sudionici su: Dubravko Ranilović, dr. sc. Mićo Ljubenko, prof. dr. sc. Josip Atalić, Dražen Pomper, mr. sc. Dubravko Ćorić, Damir Vanđelić, mr. sc. Maja Bogović, Velimir Šonje, dr. sc. Valentina Đurek, Ivana Vertuš, Sandra Meštrović, Denis Čupić, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Bojan Linardić. Panelisti govore o tržištu nekretnina, stvarnoj vrijednosti, najboljim strategijama za kupnju i najboljim prilikama.

Konferenciju je uvodnom riječju otvorio Ivan Buča, glavni urednik 24sata, otvarajući pitanja o mogućnosti kupnje stana, uvjeta na tržištu i poteškoćama s kojima se susreću mladi.

Koliko tržište nekretnina stvarno vrijedi? - jedno je od pitanja prvog panela, a o tome je govorila Ivana Vertuš, direktorica za Nekretnine, Njuškalo.

- Tržište nekretnina pokazuje razliku od 20 do 30 posto između oglašavanih i realiziranih cijena. Medijalna oglašavana cijena stana na Njuškalu 2025. iznosila je 3.540 eura po kvadratu, a realizirana oko 2.920 eura. Istodobno raste interes za okolicu Zagreba, gdje su cijene pristupačnije, ali i dalje rastu - u Dugom Selu 25 posto, Samoboru 23 posto, a Zaprešiću gotovo 19 posto na godišnjoj razini. Pri kupnji, osim cijene, važno je uzeti u obzir kvalitetu nekretnine i uvjete stanovanja. Stanovi po cijeni od oko 3.000 eura po kvadratu još se mogu pronaći, ali pritom je važno uzeti u obzir njihovu kvalitetu - kaže Vertuš.

O najboljim strategijama za sigurnu kupnju nekretnina govorili su: Dubravko Ranilović - predstavnik Udruženja poslovanja nekretninama HGK, dr. sc. Mićo Ljubenko - odvjetnik u odvjetničkom društvu Ljubenko i partneri, prof. dr. sc. Josip Atalić - profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Dražen Pomper - direktor tvrtke Monel d.o.o. i predsjednik Udruge Upravitelj, mr. sc. Dubravko Ćorić, dipl. ing. - predsjednik HUP-Udruge upravljanja i poslovanja nekretninama.

- Ako kupujete nekretninu za sebe, povijest zgrade postaje problem. Primjerice, vlaga je veliki problem. Kad kupujete nekretnine, postoje garancije i tome treba posvetit dosta vremena. Kupci su sve više svjesniji kvalitete, prigovaraju, traže ispravke i garancije. Bitno je da je izvođač pouzdan. Svijest o nečem gdje živiš je bitna, rekao je Atalić.

Danas nema više prijevara, danas imamo plus jer su zemljišne knjige svima dostupne i što piše, tako je. Prije se to nije0 moglo, nije se znalo kakvo je stanje. Javlja se sve više toga da se traže duple kapare, pitanje je je li to legalno. To je nova pojava, tvrdi Ljubenko.