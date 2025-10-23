Obavijesti

News

Komentari 4
PORUKA

Reakcija Rusije na sankcije: 'Razvili smo snažan imunitet'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Reakcija Rusije na sankcije: 'Razvili smo snažan imunitet'
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova osudila je američke sankcije protiv naftnih kompanija Rosneft i Lukoil, rekavši da je Rusija "imuna" na te ekonomske odluke

Nakon što je Europska unija usvojila najnoviji paket sankcija Rusiji, a američko ministarstvo financija odlučilo sankcionirati glavne ruske naftne kompanije, rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u četvrtak da je ta zemlja razvila "snažan imunitet" protiv zapadnih mjera te da one nisu učinkovite. 

Članice EU-a u četvrtak su usvojile 19. paket sankcija Rusiji radi rata u Ukrajini, a obuhvaća zabranu uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina od siječnja 2027. godine. 

Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u četvrtak da sankcije Europske unije protiv Rusije djeluju prvenstveno protiv samog bloka, dodajući da elite u bloku s 27 članica jednostavno ne mogu prihvatiti da njihove sankcije ne djeluju, objavio je Reuters.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova osudila je američke sankcije protiv naftnih kompanija Rosneft i Lukoil, rekavši da je Rusija "imuna" na te ekonomske odluke.

REAKCIJE Medvedev divlja: Trump je upravo objavio rat Rusiji
Medvedev divlja: Trump je upravo objavio rat Rusiji

Sjedinjene Države su u srijedu objavile sankcije protiv glavnih ruskih naftnih kompanija, dan nakon što su propali planovi za samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

„Smatramo da je ovaj pristup isključivo kontraproduktivan“, rekla je glasnogovornica Marija Zaharova tijekom svog tjednog brifinga, prenosi AFP u četvrtak.

„Naša zemlja razvila je snažan imunitet na zapadna ograničenja i pouzdano će nastaviti razvijati svoj gospodarski potencijal, uključujući energetski sektor“, dodala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Belgijski premijer: Zajam Ukrajini korištenjem zamrznute ruske imovine? Imam uvjet
TEMA SASTANKA

Belgijski premijer: Zajam Ukrajini korištenjem zamrznute ruske imovine? Imam uvjet

Belgijski premijer Bart De Wever rekao je u četvrtak da ima uvjete za svoj pristanak na zajam Ukrajini korištenjem zamrznute ruske imovine, koja je deponirana u njegovoj zemlji
Medvedev divlja: Trump je upravo objavio rat Rusiji
REAKCIJE

Medvedev divlja: Trump je upravo objavio rat Rusiji

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je prvi put u svojem drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, a odnose na naftne kompanije Lukoil i Rosneft
Rusija prijeti: Bilo kakav korak EU-a prema zapljeni imovine rezultirat će bolnim odgovorom
ODGOVORILI

Rusija prijeti: Bilo kakav korak EU-a prema zapljeni imovine rezultirat će bolnim odgovorom

Rusija je upozorila u četvrtak "bolnim odgovorom" na bilo kakav korak Europske unije prema zaplijeni ruske zamrznute imovine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025