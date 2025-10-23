Nakon što je Europska unija usvojila najnoviji paket sankcija Rusiji, a američko ministarstvo financija odlučilo sankcionirati glavne ruske naftne kompanije, rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u četvrtak da je ta zemlja razvila "snažan imunitet" protiv zapadnih mjera te da one nisu učinkovite.

Članice EU-a u četvrtak su usvojile 19. paket sankcija Rusiji radi rata u Ukrajini, a obuhvaća zabranu uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina od siječnja 2027. godine.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u četvrtak da sankcije Europske unije protiv Rusije djeluju prvenstveno protiv samog bloka, dodajući da elite u bloku s 27 članica jednostavno ne mogu prihvatiti da njihove sankcije ne djeluju, objavio je Reuters.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova osudila je američke sankcije protiv naftnih kompanija Rosneft i Lukoil, rekavši da je Rusija "imuna" na te ekonomske odluke.

Sjedinjene Države su u srijedu objavile sankcije protiv glavnih ruskih naftnih kompanija, dan nakon što su propali planovi za samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

„Smatramo da je ovaj pristup isključivo kontraproduktivan“, rekla je glasnogovornica Marija Zaharova tijekom svog tjednog brifinga, prenosi AFP u četvrtak.

„Naša zemlja razvila je snažan imunitet na zapadna ograničenja i pouzdano će nastaviti razvijati svoj gospodarski potencijal, uključujući energetski sektor“, dodala je.