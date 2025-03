Reakcije na aferu s lijekovima: 'Ovo je novi ozbiljan udarac povjerenju u naše zdravstvo'

Niz je reakcija na šokantno svjedočanstvo zviždača Gordana Čustovića koje smo danas objavili. Čustović je 20 godina radio za međunarodnu korporaciju Janssen koja posluje u sklopu farmaceutskog diva Johnson&Johnson. Prijavio je kako se u Hrvatskoj kupovala naklonost liječnika da prepisuju njihove skupe lijekove, kako su nezakonito prikupljali podatke o pacijentima i njihovim terapijama. Menadžment je smjenjen, ali je otkaz dobio i on. Pučka pravopraniteljica je utvrdila da je otkaz dobio iz osvete, a Uskok provodi izvide. O svemu više možete pročitati OVDJE.

Jasna Karačić Zanetti, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata komentirala je aferu 24sata o davanju mita od strane farmaceutske kompanije Janssen liječnicima kako bi prepisivali njihov lijek.

Split: Doktorica Jasna Karačić Zanetti | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustracija

- Ovo je ozbiljan udarac povjerenju u hrvatski zdravstveni sustav, a nažalost već smo svjedočili tome prije par godina i sigurni smo da i javnost dospije samo jedan mali dio tih afera. To nije samo pitanje profesionalne etike, već i ozbiljna povreda prava pacijenata. Kada financijski interesi utječu na odluke o liječenju, pacijenti više nisu sigurni da im se propisuje terapija koja je u njihovom najboljem interesu. Time se urušava povjerenje u zdravstveni sustav, a pacijenti postaju žrtve komercijalnih manipulacija - smatra Karačić Zanetti.

U razgovoru za 24sata istaknula je kako ovakve prakse zahtijevaju hitnu i detaljnu istragu, ali i preventivne mjere kako bi se osiguralo da se više ne ponove. Nužno je, tvrdi, uvesti strože mehanizme kontrole, javnu evidenciju financijskih odnosa između liječnika i farmaceutske industrije te pojačati neovisni nadzor nad procesima donošenja terapijskih odluka.

- Pacijenti imaju pravo na zdravstvenu zaštitu koja se temelji na medicinskoj etici, znanstvenim dokazima i dobrobiti pacijenta, a ne na financijskim interesima pojedinaca ili korporacija. Ovakve prakse ugrožavaju transparentnost, narušavaju profesionalni integritet i mogu imati ozbiljne posljedice na zdravlje ljudi. Ključno je provesti temeljitu istragu, sankcionirati odgovorne i osigurati mehanizme koji će spriječiti ovakve zloupotrebe u budućnosti. Povjerenje javnosti može se vratiti samo kroz strogu regulaciju, jačanje etičkih standarda i osiguravanje potpune neovisnosti liječnika u donošenju odluka o liječenju pacijenata - kazala nam je Karačić Zanetti.

'Ovo je nedopustivo'

Odgovorni moraju, tvrdi, snositi posljedice kako liječnici koji su primili mito, tako i farmaceutske kompanije koje su takvu praksu poticale.

- Uvođenje oštrijih sankcija i jačanje etičkih kodeksa moglo bi biti prvi korak u vraćanju povjerenja pacijenata. Pacijenti imaju pravo znati da se njihovo liječenje temelji isključivo na medicinskim smjernicama, a ne na financijskim interesima trećih strana. Tako da naglašavam važnost jačanja regulative i mehanizama zaštite kako bi svaka osoba mogla imati pristup nepristranoj, etičkoj i stručnoj zdravstvenoj zaštiti - kazala nam je Karačić Zanetti.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika ističe i da je nedopustivo da su se davali podaci o terapiji pacijenata, traži sankcije konkretnih osoba, ali ističu da je liječnicima potrebna edukacija uz pridržavanje najviših etičkih standarda.

- Ja sam za da se svaki kriminal koji se utvrdi obavezno sankcionira. Zna se točno što je sukladno pravnim i moralnim načelima u medicini. Liječnik mora biti etičan, mora nadograđivati svoje znanje i mora se educirati jer medicina napreduje. Onkologija i hematologija su znanosti koje su jako napredovale. Pojavio se niz novih pametnih lijekova, Janssen je inače kvalitetan i ima dobre lijekove, međutim za tržišne utakmice postoji zakon, postoje legalne promocije i studije u kojima se vide benefiti novih lijekova. Tako su primjerice pronađeni benefiti lijekova koji su bili za dijabetes, pa se kasnije uspostavilo da imaju benefite za srce. Važno je da se liječnici stalno educiraju jer se puno stvari stvari zaboravlja i zato su važna predavanja za liječnike, ali je jako loše da se predavanja lažiraju, da se organiziraju fiktivna predavanja, da primjerice samo jedna osoba predaje. Kad se određen broj liječnika stalno ponavljaju kao predavači onda to iskače iz okvira i takve su stvari za reviziju - kazala je u razgovoru za 24sata dr. Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL).

Zagreb: Predstavljanje Nacrta prijedloga reforme hitne medicine | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Očigledno, kaže, postoji lov u mutnom, no ističe kako ne treba prozivati sve liječnike, već da treba napraviti distinkciju između kriminala i ljudi koji se educiraju legalno i legitimno, što je, zaključuje, pozitivna stvar.

- Ako je bio krivolova i kriminala to treba sankcionirati, no ne treba stavljati ljagu na cijelu struku, već sankcionirati kriminalce. Trebamo znati da niti jedna struka počevši od pravosuđa, policije pa tako i zdravstva nije abolirana od kriminala. Postoji Zakon o GDPR-u i moram naglasiti kako je strašno da se kršio taj zakon i da su se slali podaci pacijenata. Ako je netko inkriminirao liječničku edukaciju, to nije dobro - zaključuje dr. Šmit.