Rebranding i širenje poslovanja: Sanlorenzo Adria postaje The Yacht Mastery

Sanlorenzo Adria, tvrtka u sastavu Master Yachting Groupa, od 2026. godine poslovat će pod novim imenom – The Yacht Mastery. Promjena imena dio je šire strateške transformacije kojom se tvrtka prilagođava promjenama na globalnom tržištu nautike.

Prema najavi iz tvrtke, The Yacht Mastery će se pozicionirati kao neovisna savjetodavna i brokerska kuća, čime će klijentima omogućiti suradnju s većim brojem renomiranih međunarodnih brodogradilišta, umjesto isključive orijentacije na pojedine proizvođače.

U okviru nove strategije već je uspostavljena brokerska jedinica, koja je započela s radom, a javnosti će biti službeno predstavljena na sajmu boot Düsseldorf. Time se dodatno proširuje spektar usluga koje tvrtka nudi na tržištu.

Iako dugogodišnja partnerstva ostaju važan dio poslovanja, iz tvrtke ističu da će širenje mreže brodogradilišta biti jedan od ključnih elemenata rasta do 2026. godine. Cilj je klijentima osigurati veću fleksibilnost, širi izbor i individualno prilagođena rješenja.

The Yacht Mastery će i dalje pružati usluge koje uključuju projekte novogradnje jahti, kupnju i prodaju rabljenih plovila, brokerske usluge, charter investicije, procjene tržišne vrijednosti te upravljanje jahtama.