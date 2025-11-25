Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTAR: ANA DASOVIĆ PLUS+

Recept za odgoj je na crnoj listi, ne čudite se mladim divljacima

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
Recept za odgoj je na crnoj listi, ne čudite se mladim divljacima
Foto: 123RF

Prosvjetari o tome govore godinama, ali ne razumijemo ih - poštovanje i uvažavanje nastavnika znači učiti mlade da poštuju svijet oko sebe, da slušaju i uče za svoju korist

Postoji li recept za sjajnog nastavnika? Onoga kojega učenici pamte i kad njihova djeca krenu u školu, onoga kojega roditelji nominiraju za nagrade, onoga koji među nemirnu, nesređenu djecu unese ravnotežu? Ima ga, naravno, i znaju ga stotine i stotine učiteljica, nastavnica i nastavnika, odgojitelja i drugih stručnjaka u školama koji rade s djecom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025