Recidivistu 45 dana zatvora, 11.000 kn i zabrana vožnje

Zatvorom od 45 dana, novčanom kaznom od 11.000 kuna i dvogodišnjom zabranom vožnje kažnjen je 60-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja, kojega je policija u utorak u Karlovcu opet uhvatila u vožnji bez stečene dozvole i pod utjecajem alkohola.

Riječ je o vozaču koji je već deset puta bio pravomoćno kažnjen novčanim kaznama od pet do petnaest tisuća kuna, ali "te kazne očito nisu davale učinka", izjavila je u ponedjeljak Hini sutkinja Prekršajnog odjela karlovačkog Općinskog suda Ljiljana Skale.

"Sada sam odredila zatvor u trajanju od 45 dana kao težu kaznu, bez da sam i provjeravala naplatu prethodnih kazni. Jer, ako netko skupi deset pravomoćnih kazni, a minimalna je pet tisuća kuna, to očito ne daje učinka te sam se odlučila za zatvor", rekla je Skale i naglasila da joj je zatvorska kazna za ovog višestrukog prekršitelja bila "jedini izbor".

Paradoksom je ocijenila situaciju da je tom recidivistu zabranila vožnju automobilom na dvije godine, ali mu se to ne može 'upisati' u vozačku dozvolu jer je nikada nije ni stekao.

"Zakon o sigurnosti prometa na cestama predviđa mogućnost da se ta kazna zabrane počne primjenjivati kada osoba stekne vozačku dozvolu, ako je ikada stekne. Ljudi se pitaju zašto to presuđujemo kada ionako ne smije voziti jer nema položen vozački ispit. Presuđujemo to jer zakon to tako propisuje“, istaknula je Skale.

Zbog vožnje pod utjecajem alkohola i drugih prekršaja, prijeti mu 40.000 kn kazne

Novomarofski su policajci u utorak zaustavili 44-godišnjaka oko 22.20 sati u Bisagu u vožnji automobila s 2,38 promila alkohola. Uz to se vozio za vrijeme kad mu je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije, te je utvrđeno da se radi o višestrukom prekršitelju prometnih propisa. Nesavjesni vozač je doveden u Policijsku postaju gdje je zadržan do otriježnjena. Potom je doveden sucu Općinskog suda u Varaždinu, te mu je određeno zadržavanje u trajanju do 7 dana. Za prekršaje koje je počinio je pokrenut prekršajni postupak u kojem mu prijeti izricanje novčane kazne u iznosu do 40 tisuća kuna ili izricanje kazne zatvora u trajanju do 60 dana, te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 24 mjeseca. Po pravomoćnosti odluke o prekršaju, vozaču će se odrediti i ukupno 12 negativnih prekršajnih bodova zbog čega mu slijedi i poništenje vozačke dozvole, izvijestili su iz PU varaždinske.

Zagreb: Dva vozača sankcionirana zbog niza prekršaja

Bijeg s mjesta događaja, vožnja bez važeće vozačke i prometne dozvole i pod utjecajem alkohola neki su od prekršaja koje je u utorak na zagrebačkim prometnicama uočila policija, koja je prekršitelje kaznila visokim novčanim kaznama i zabranom upravljanja, a jednog od njih i 15-dnevnim pritvorom.

Na zagrebačkom Prekršajnom sudu u utorak je radi opasnosti od ponavljanja djela određeno 15-dnevno zadržavanje 66-godišnjem vozaču koji je istog dana bez važeće vozačke i prometne dozvole upravljao Hondom Civic u pijanom stanju. Krećući se Lastovskom ulicom u utorak oko 10 sati, 66-godišnjak je neprilagođenom brzinom naletio na rubni kamen sa sjeverne strane kolnika, preko kojeg je sletio na nogostup i zatim naletio na metalne stupiće.

Kako u prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, već je nastala samo materijalna šteta, vozač je pobjegao, ali je 20 minuta kasnije pronađen u vidno pijanom stanju u obližnjoj Gruškoj ulici te je odbio alkotestiranje. Daljnjim provjerama je utvrđeno da je bez važeće vozačke dozvole upravljao automobilom kojem je istekla prometna dozvola te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja prepraćen na Prekršajni sud gdje mu je određen 15-dnevni pritvor radi opasnosti od ponavljanja djela.

Prometni policajci su istog dana oko 23 sata u Hebrangovoj ulici zaustavili 64-godišnjaka koji je upravljao Fiat Puntom bez položenog vozačkog ispita. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je prepraćen na prekršajni sud gdje mu je pravomoćnom presudom izrečena novčana kazna u iznosu od 12.600 kuna.