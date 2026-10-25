Red sunca, red kiše danas, evo što nas čeka u sljedećim danima

Nedjelja donosi promjenjivo oblačno vrijeme uz povremena sunčana razdoblja, no vrijeme neće biti posve stabilno. Ponegdje će još padati kiša, a navečer je moguće novo naoblačenje u sjevernim i istočnim krajevima zemlje, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Najviše dnevne temperature kretat će se od 10 do 15 stupnjeva Celzija u unutrašnjosti, dok će na Jadranu biti toplije, s temperaturama između 15 i 19 stupnjeva.

Ujutro će mjestimice biti magle, a kiša i pljuskovi još su mogući u noći i prijepodne, ponajprije na istoku i jugu zemlje. Kasno navečer, uz prolazno povećanje naoblake, kiša bi mogla zahvatiti i sjeverne te istočne krajeve.

Bura s olujnim udarima, osobito pod Velebitom

Vjetar će u unutrašnjosti uglavnom biti slab, a poslijepodne će zapuhati umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, koja će u noći i ujutro na sjevernom dijelu biti jaka, s olujnim udarima.

Poslijepodne će bura okrenuti na sjeverozapadni, a ponegdje i jugozapadni vjetar. More će biti uglavnom malo do umjereno valovito.

U unutrašnjosti svježije, na Jadranu do 19 stupnjeva

Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se od 2 do 7 stupnjeva, dok će na Jadranu biti između 9 i 14 stupnjeva. Najviše dnevne temperature u kopnenim krajevima dosezat će od 10 do 15 stupnjeva, a na obali i otocima od 15 do 19 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj nakon jutarnje magle očekuju se sunčana razdoblja, no poslijepodne će se naoblaka povećavati. Na istoku će sredinom dana prevladavati sunčana razdoblja, uz mogućnost kiše ujutro i navečer. U Gorskoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano, a ujutro je mjestimice moguća magla.

Sljedećih dana više sunca, ali i jutarnje magle

Prema prognozi DHMZ-a koju prenosi HRT, u idućim danima kiša će biti rijetka i slaba, a najizglednija je u noći na ponedjeljak. Očekuju se sunčaniji i topliji dani, ali jutra će biti svježija, uz mjestimičnu maglu.

U središnjim krajevima magla bi u utorak mogla biti dugotrajnija, što će utjecati i na dnevne temperature. Na moru će se zadržati uglavnom sunčano vrijeme, uz povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu. Bura će u ponedjeljak još imati olujne udare, osobito na jugu, a potom će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak.