'Referendumska inicijativa je napad na suživot ljudi u zemlji'

Stranke IDS, Pametno i GLAS poručile su u utorak kako referendumska inicijativa Narod odlučuje koju organiziraju konzervativne udruge, žele nacionalne manjine pretvoriti u građane drugog reda te kako je riječ o dijelu šire europske priče koja desnim radikalizmom želi uzdrmati temelje moderne Europe.

"Ljudi koji stoje iza inicijative Narod odlučuje žele da manjine u Hrvatskoj postanu građani drugog reda. Njihova opasna fikcija na sve drugačije i različite neće stati. Slijedi možda udar na financiranje programa za nacionalne manjine ili na prava na dvojezičnost pripadnika talijanske manjine u Istri", rekao je čelnik IDS-a Boris Miletić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Ovo je, kaže, već treći puta da se pokušava udariti na nečija prava: najprije prava seksualnih manjina, ženska prava, a sada je, ističe, došao red i na Talijane, Mađare, Srbe...

"Manjine su sastavni dio hrvatskog društva, a Hrvatska je njihov dom", poručio je Miletić.

Ovu referendumsku incijativu doživljava kao napad na upravo one istarske vrijednosti koje IDS štiti - multikultularnost, suživot.

"Mi ćemo tim putem nastaviti razvijati Istru te zajedno s GLAS-om i Pametnim, u duhu tolerencije graditi naprednu i modernu Hrvatsku", poručio je Miletić.

Potpredsjednica stranke Pametno Maja Vehovec ističe kako udruge okupljene oko Željke Markić manjinama žele oduzeti pravo zajamčeno Ustavom, samo kako bi promovirali sebe i sudjelovanje u vlasti jednog dana.

"Hrvatski izborni sustav nije idealan i promjene su potrebne, ali ne one koja umanjuju nečija prava", poručuje Vehovec.

Pametno se, kaže, zalaže za izmjene izbornog zakonodavstva u interesu svih građana, a ne da se pod krinkom izmjene provlači ugnjetavanje manjina.

Čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ustvrdila je kako se referendumom vezanim za izborni zakon ne planiraju poboljšati izborni sustav već žele da se kroje liste HDZ-a kako bi u Saboru bilo više Culeja, Glasnovića te vode Hrvatsku unazad.

Uvjerena je i kako je aktualna incijativa dio šire europske priče koja desnim radikalizmom želi uzdrmati temelje moderne Europe. "Ta je mreža usmjerena na ukidanje reprodutivnih prava žena, manjinskih prava i ljudskih prava", poručila je.

Pozdravila je i SDP-ovi inicijativu za promjenu Ustava u kontekstu referenduma, rekavši kako će se zalagati da referendum bude mehanizam demokracije, a ne šovinizma i represije.

Upitana o najavi ministra uprave Lovre Kuščevića kako bi uskoro trebale biti donešene izmjene Zakona o financiranju političke promidžbe, u sklopu čega će se urediti i pitanje financiranja referenduma, Mrak Taritaš je ustvrdila kako je to nedovoljno.

"Tema referenduma ne mogu biti međunarodni sporazumi i ljudska prava", naglasila je.

Čelnica GLAS-a kometirala je i promidžbeni spot predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića uoči parlamentarnih izbora 2016. koji je snimljen dijelom i u uredu odvjetnika Borisa Šavorića.

"Sve što radite u životu pa i kad snimate spot trebate raditi otvoreno, javno i transparentno. Ako to ne radite to vas uvijek negdje dočeka. Da je to bilo objavljeno prije godinu dana sigurna sam da bi imalo drugačije reakcije. Ovako svi imamo neke upitnike u glavi. Mislim da bi se premijer trebao zahvaliti i otići nekim novim putem", poručila je Mrak Taritaš.