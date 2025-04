Reformu u strukovne škole treba uvesti što prije, ali i slušati što govore nastavnici

Zahuktavaju se pripreme za upis u srednje škole. Ovoga ljeta prijamni ispit provodit će se u devet zagrebačkih škola, uglavnom gimnazija. Uvodi ga i IX. gimnazija. Ravnatelji smatraju kako prijamni omogućuje i djeci koja nisu sve razrede prošla s 5.0, da upišu školu koju žele. Navala učenika na gimnazije specifična je za Zagreb, što zbog tradicije, što zbog predrasude da su srednje strukovne škole nekvalitetne. Gimnazije su dobar izbor i kad dijete nema specifičnu želju za nekim strukovnim zanimanjem, no gimnazije su zamišljene kao škole koje prvenstveno pripremaju učenike za daljnje školovanje. Ipak, predrasude o strukovnom obrazovanju odavno više nemaju temelja. Kvalitetu tog obrazovanja sasvim sigurno će podići i najavljena reforma kojom se zamjenjuju programi stari čak 30 godina. Hoće li biti problema? Sigurno hoće. No zaista je važno što prije početi uvoditi promjene jer strukovno obrazovanje čini većinu našeg srednjeg obrazovanja, a i učenici posljednjih godina sve više biraju upravo te programe. No to što upisuju strukovne škole ne znači da ne žele učiti i da ne zaslužuju vrhunsku kvalitetu nastave. A ta kvaliteta podrazumijeva i itekakav trud i ulaganje samih nastavnika te uprava škola.

