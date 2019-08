Regionalna rap i R&B zvijezda Senidah stiže na Rujanfest

Velika glazbena imena stižu ove godine u Zagreb na Bundek na Rujanfest od 13. rujna. Glazba je za sve generacije i svatko će moći pronaći svoj omiljeni koncert. Uz već najavljene najaveće regionalne zvijezde Željka Joksimovića, Petra Grašu, Željka Samardžića, Jalu Brata i Bubu Corellija te mnoge druge, na Rujanfest stiže trenutno najveća rap i r&b zvijezda – Senidah! Uz Senidah nastupa i Coby na Extra Stage-u 19. rujna.

Senidah je svoj prvi album objavila ovog proljeća, a struka je hvali kao kvalitetan spoj R&B-a i rapa, suvremenog zvuka i upečatljivog stila. Njeni tekstovi su iskreni i bolni, a njeni posljednji spotovi prelaze 40 milijuna pogleda na Youtube-u.

Foto: Rujanfest

Glazba nema granice

Na Rujanfestu posjetitelje očekuje ukupno četiri pozornice s preko 20 koncerata najvećih hrvatskih i regionalnih glazbenih zvijezda. Od 13. do 22. rujna na glavnoj pozornici će se moći poslušati mega koncerti Petra Graše, Željka Joksimovića, Bajage i Instruktora, Plavog Orkestra, Jole, Maje Šuput, Željka Samardžića, Miroslava Ilića, a tu su i Jole te Jala Brat i Buba Corelli! Na Extra Stage-u nastupaju Dejan Matić, Ministarke te već navedeni Senidah i Coby!

Uživanje na koncertima na glavnoj pozornici je moguće iz prvog reda. Fan pit i VIP ulaznice je moguće kupiti već danas u sustavu Eventima.

Foto: Rujanfest

Open-air pozornica donosi još više raznolikih izvođača koji će zabavljati sve posjetitelja u novoj velikoj gourmet zoni. Nastupaju i Edo Maajka, Dino Jelusić, Detour, Marko Kutlić, Neki Novi Klinci – Balašević tribute band, Bang Bang, Ljetno Kino, Miki Solus, Fantom slobode – Azra tribute band, Pravila Igre i Cro trash party – I Bee (Ivana Banfić).

Hrana nema granice

Osim hrpe nenadmašivih koncerata, tu je i najveća gastro zona, koja će se prostirati na čak 2.500 m2! U gourmet zoni hrana nema granice jer na jednom mjestu imaš priliku doživjeti okuse istarske, dalmatinske, slavonske i kontinentalne kuhinje.

Zabava nema granice uz poznate komičare i Kvart fajt

Da Rujanfest nije još samo jedan festival u nizu, dokazuje i činjenica da su organizatori pažnju obratili i na one najmlađe! Zato je tu najveći lunapark u Hrvatskoj, a za one malo starije hrpa smijeha je zagarantirana uz stand up nastupe poznatih komičara u poslijepodnevnim satima i Kvart fajt – sportskim natjecanjem predstavnika zagrebačkih kvartova na koje se mogu prijaviti sve zainteresirane ekipe.

Natječaj za prigodnu prodaju za neprofitne organizacije

Osim na zabavu, Rujanfest misli i na potporu lokalnoj zajendici. Upravo zato, otvorio je natječaj za prigodnu prodaju za neprofitne organizacije koja udrugama omogućava prigodnu prodaju u zoni lunaparka. Prijaviti se mogu na info@rujanfest.com do 30. kolovoza u ponoć, a više o uvjetima prijave možete pročitati na službenim stranicama rujanfesta - www.rujanfest.com!

Svoje iskustvo Rujanfesta podijeli ove godine na svim društvenim mrežama sa #rujanfest2019 i #glazbanemagranice!



