Reiner: Negiranje i prikrivanje istine klica je budućih mržnji

U saborskoj Maloj vijećnici odana je počast žrtvama na genocida u Srebrenicu na komemoraciji povodom 24. godišnjice od tragedije.

- Koliko god puta mi to održavali i koliko god put naglašavali ne možemo nikako nadoknaditi tragediju, koja se dogodila u Srebrenici voljom jedne nesređene politike, jedne agresorske i zločinačke politike koju je predvodio Slobodan Milošević. Da je on tada samo telefonski nazvao Mladića, možda ovaj to ne bi tada napravio. Pobiti preko 8.000 ljudi u jednom danu ili u kratkom periodu zaista je zločin koji nije zapamćen, možda čak ni u 2. svjetskom ratu - rekao je Hamdija Malić, predsjednik Udruge Bošnjaka branitelja Domovinskog rata u Hrvatskoj.

Političari svijeta, koji su tada bili na vlasti i imali moć nisu prstom makli da to spriječe iako su imali primjer Vukovara i znali su da slijedi nešto monstruozno, nešto što civilizacija ni ljudski razum ne mogu opravdati, naveo je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Vjerski vođe nedovoljno su činili da se to spriječi, a pogotovo je tragično da je srpska pravoslavna crkva bila motor snaga koje su nesrpsko stanovništvo uništavale, raseljavale, klale, palile i silovale. Zato je nama Bošnjacima čast što je Sabor 2015. donio jednu izjavu o Srebrenici - kazao je Malić.

Pozvao je političare da ne govore superiornošću, već poniznošću.

- Ne govorite diskriminacijom, već tolerancijom i uvažavanjem, da smo ljudska ravnopravna bića koja do istih rezultata hodaju samo drugim stazama - poručio je Malić.

Danas smo Europljani, iza nas su bremenita i ratna vremena i ne dozvolimo da takvo što ponovno zakovitla vjetrove na ovim prostorima nego živimo u miru, dajmo sve da mir traje i vlada i dajmo sve da ljudska bića budu motiv za bolje sutra te da ljudska razlika bude za isti cilj, a ne za zlo, rekao je Malić.

- Vukovar i Srebrenica dovoljna su dovoljna opomena i poruka za svakoga uvijek i svugdje - poručio je.

Zastupnica bošnjačke i albanske manjine Ermina Lekaj Prljaskaj poručila kako je važno govoriti istinu o onome što se dogodilo u Srebrenici.

- To je jako važno za čovječanstvo, ne samo za nas. Moramo cijelo vrijeme govoriti istinu o onome što se dogodilo u Srebrenici, u nadi da nećemo više imati takav genocid - rekla je Lekaj Prljaskaj.

Napomenula je da je posebno važna edukacija mladih.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazao je kako bi možda bilo dobro da organizatori komemoracije više progovore i tijekom godine ne samo o inspiratorima, egzekutorima i zločincima. .

- Mač pravde je neke stigao ili će ih stići. Ako ne stići će ih gore, neće oni proći lišo. Moramo govoriti i o onima koji su nečinjenjem napravili zločin, a mogli su spriječiti zločin. Nije tu imuna ni međunarodna zajednica. Ne umanjujući zločin i ne skrećući zločin na drugu stranu, jer znamo tko je inspirator i egzekutor, ali i nečinjenje je zločin - poručio je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predložio je da se iduće godine petorici ljudi, koji najviše čine da se ne zaboravi ova tragedija, dodijeli zahvala ili priznanje. Potpredsjednik Sabora Željko Reiner napomenuo je kako je srebrenička tragedija jedno od najstrašnijih poglavlja europske povijesti 20. stoljeća, u najgorem pokoljem i genocidu u Europi nakon Drugoj svjetskog rata. Podsjetio je i na sve žrtve velikosrpske agresije u Hrvatskoj i BiH.

- Žrtve agresije u Hrvatskoj i BiH, kao i svaki zločin i rat, moraju ostati u našoj kolektivnom sjećanju kao trajni podsjetnik na surovost, nečovječnost i nemilosrdnost pojedinaca, koji su rođeni pod istim nebom kao i njihove žrtve, ali su svojim nedjelima pokazali svojim nedjelima srozavanje ljudskosti, a to je oduzimanje prava na život - rekao je.

Reiner je poručio da se o svim genocidima kroz povijest mora govoriti i na njih neprestano podsjećati, jer je istina važna zbog žrtava, za preživjele i njihove obitelji.

- U svakom negiranju, prikrivanju istine ili relativiziranju zločina leži klica budućih mržnji i nasilja, novih i još krvavijih ratova zločina. Bijeg od istine ma kako ona porazna i zastrašujuća bila ne predstavlja samo kukavičluk već otvara mogućnost ponavljanja zla i itekako poziva na uzbunu. Jedino istinom, priznanjem zločina i prihvaćanjem odgovornosti otvara se put prema katarzi, bez koje istinska pomirba, suradnja i dijalog nisu mogući - poručio je Reiner.