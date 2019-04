'Rekao mi: Ka**t ću te u bulju, 'ajde pi*ketino, nazovi policiju'

Sve je zabilježeno na nadzornoj kameri, sve su vidjeli i svjedoci u kafiću. Sada se želi od mene napraviti napadača. To su gluposti, ispričao je za Slobodnu Dalmaciju 24-godišnji Zadranin kojeg je u subotu napao Darko Kovačević Daruvarac (32).

- Ka*at ću te u bulju - kazao mu je Daruvarac nakon što ga je gurnuo i bacio na pod, piše Slobodna Dalmacija.

Riječ je o incidentu zbog kojeg je Daruvarac, nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora zbog brutalnog premlaćivanja 18-godišnjakinje, ponovno završio u istražnom zatvoru i dobio kaznenu prijavu za prijetnju. U razgovoru s novinarima Slobodne Dalmacije, napadnuti mladić prepričao je detalje napada.

- Prolazio sam automobilom i vidio svoje prijatelje kako sjede na terasi kafića. Pozvali su me da im se pridružim. Parkirao sam auto kod marine i pješke krenuo prema kafiću. Kad sam došao do njih, a bilo ih je petero za stolom, htio sam uzeti slobodnu sjedalicu kraj susjednog stola da bih mogao s njima sjesti. U tom trenutku Daruvarac mi je prišao s leđa i gurnuo me. Poletio sam preko dva stola i pao na pod - ispričao je.

Vrijeđanje zbog komentara na Facebooku

- Podigao sam se s poda i posegnuo za stolicom. Htio sam se braniti, ali tada sam pomislio - ako ga udarim, upast ću u probleme. U istom trenutku jedan moj prijatelj je skočio i zaustavio me, a s druge strane Daruvarca je sprječavao njegov prijatelj. Oni su sjedili za stolom udaljenim od našeg nekoliko metara, tri-četiri stola na krcatoj terasi - kazao je 24-godišnjak.

- Je*at ću ti ja majku - rekao mi je. Pitao sam ga zbog čega. Zbog onoga što sam pisao o njemu na Facebooku, rekao mi je. A ja sam na jednom portalu, ispod teksta koji je govorio o Daruvarcu, napisao stihove pjesme Mile Kitića. U toj pjesmi Kitić pjeva 'udara u glavu kao šampanjac', a ja sam napisao 'udara u glavu kao Daruvarac'. Po toj logici, rekao sam mu, trebao bi tući sve ljude na ulici, jer nema tko nije osudio njegovo nasilno ponašanje prema bivšoj djevojci - prepričao je mladić, koji pretučenu djevojku zna iz viđenja, ali kako kaže, nisu u prijateljskim odnosima.

- Rekao sam mu da nije normalan, a on mi je onda na to odgovorio 'ka*at ću te u bulju'. Objasnio sam mu da nismo u Srbiji i da ovo nije '91., da mi ne može takve stvari govoriti, a on mi je na to rekao: 'Ajde pi*ko, zovi policiju'. Kazao sam mu da se jedino tako može problem s njim riješiti. On se odmaknuo, a ja sam nazvao policiju i prijavio što mi je napravio i što mi je rekao. Međutim, čim sam poklopio, nije prošla ni minuta, on je doznao da sam ih zvao. Došao je do svog auta s prijateljem i prije nego što su krenuli dobacio mi je: 'Znači, zvao si policiju' - tvrdi napadnuti mladić, i ističe da su cijeli incident snimile nadzorne kamere.

Kazao je i da mu ovo nije prvi sukob s Daruvarcem.

'Molio sam policiju da češće patrolira oko moje kuće'

- Prije pet-šest godina u jednom kafiću na Poluotoku opalio mi je žlepu (pljusku, op.a.) jer sam bio u dobrim odnosima s jednom njegovom bivšom djevojkom. Ljubomorno me ispitivao što ja imam s njom, a mi smo bili frendovi i znali smo se povremeno družiti. Ispitivao me 20 minuta što ja radim s njom i na kraju me je udario u lice - kaže 24-godišnjak koji taj incident nije prijavio policiji.

Kaže da ga je bilo strah, i da se Daruvarca i dalje boji.

Podnio prijavu na zahtjev Daruvarca

- Zato sam molio policiju da malo češće šalju patrole oko moje kuće - kazao je.

Boris Radman, odvjetnik Darka Kovačevića Daruvarca najavio je da će podnijeti žalbu protiv odluke o istražnom zatvoru, alii druge detalje slučaja nije htio komentirati. Kazao je samo da je kaznenu prijavu protiv 24-godišnjaka podnio na traženje svoje stranke i da je ona podnijeta prije nego što je Daruvarac dao svoj iskaz policiji.

Prema članku 139. Kaznenog zakona, za ozbiljnu prijetnju smrću i teškim ozljeđivanjem pojedincu i njegovoj obitelji može se dobiti do tri godine zatvora.

Daruvarac, po riječima napadnutog mladića, nije prijetio smrću, ni teškim ozljeđivanjem, ali jest silovanjem, odnosno nekim drugim oblikom zla. U takvim slučajevima progon počinitelja se vodi privatnom tužbom, a ne kaznenom prijavom državnog odvjetnika, kazali su iz zadarske policije za Slobodnu Dalmaciju.