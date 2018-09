Rekla da ima 16, pristala na seks pa ga prijavila za silovanje

Mladić (25) nepravomoćno je oslobođen optužbe da je prije četiri godine silovao tada 14-godišnjakinju. Županijski sud u Zagrebu presudio je kako nema dokaza da bi počinio kazneno djelo.

Upoznali su se putem Facebooka gdje je ona navela da ima 16 godina. On je tada imao 21. Od 6. do 18. ožujka 2014. razmjenjivali su poruke putem društvene mreže i to izrazito seksualnih konotacija. dogovorili su se i za seks za što joj je mladić trebao platiti 200 kuna.

Konačno su se 18. ožujka 2014. našli ispred trgovačkog centra u Zagrebu. Mladićev prijatelj ih je odvezao do njegova stana. Tijekom seksualnog odnosa djevojku, koja je bila nevina, jako je boljelo pa je zatražila da prestanu. On je prestao pa ju upitao "Hoćeš li u anus? na što je ona pristala. Ponovno ju je zaboljelo pa su prekinuli, a on ju je onda upitao za godine i zatražio da ode.

U obrazloženju presude sutkinja je rekla kako je iskaz djevojke u dijelovima bio proturječan sam sebi i suprotan iskazima njezinih prijateljicama. jednoj je rekla da je kad je došla u stan u njemu zatekla i dvije prostitutke te da joj je optuženi prislonio pištolj uz glavu i onda je silovao. Na sudu je rekla kako je to izmislila jer ju je htjela uvjeriti da je optuženi opasan čovjek. U to vrijeme bježala je od kuće, krala , te je bila u psihijatrijskom tretmanu.

- O djelu je pričala bez ikakvih emocija,, kao da priča o događaju koje s njom nema nikakve veze- ukratko je rekla sutkinja obrazlažući nepravomoćnu oslobađajuću presudu.