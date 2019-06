'Rekla sam mu dobro jutro, a on mi je šakom izbio zube...'

Gasio mi je u više navrata opuške od cigareta na nogama. Zbog toga imam ožiljke, ne skidam se na plaži, a kompleks i trauma neće proći dok sam živa, govori nam žena (45), koja je proživjela 15 godina obiteljskog zlostavljanja.

Danas je zbog toga angažirana oko osvješćivanja javnosti o ovom problemu i pomoći drugim ženama u sličnoj situaciji. Udala se 1996. nakon pet mjeseci veze. Kao i u mnogo drugih slučajeva, u početku je bilo sve u redu, on je bio miran i dobar. Alarm se oglasio već 1998., kad je bila pred porođajem i kad je njezin, sad bivši suprug nasred ulice pretukao njezina oca zbog bezazlenog prigovora. Otac je otišao je kod liječnika i dobio savjet da sve prijavi policiji, no nije jer ga je kći molila da to ne učini.

- Moj bivši muž nikad nije imao posao jer ga nije želio. Ja sam radila razne poslove i donosila novac, a i moji roditelji su kontinuirano pomagali. Kad je naša kćerkica imala dvije godine, počela sam mu otvoreno govoriti da mora naći posao, da ne mogu sama. Sav bijes i frustracije koje je nosio u sebi nakon toga su se počeli pretvarati u nasilje. Prvo jedan šamar, pa beskrajne isprike da ne zna što mu je bilo, da nije takav. Pa opet neki pojedinačni šamar ili udarac, i nakon toga svaljivanje krivice na mene, da su moj dugi jezik i prigovaranje to prouzročili - prisjeća se zlostavljana žena.

'Strah me je bio pa nisam zvala policiju'

Pojedinačni udarci ubrzo su prerasli u teške batine, šakama, nogama, čime god je stigao. Znala je nagnječenih rebara danima ležati u krevetu jer se nije mogla pomaknuti. Kćerkicu je sklonila kod svojih roditelja da ne gleda užase u obiteljskom domu. Govorio bi joj da će je ubiti, baciti kroz prozor...

- Neopisivi, grčeviti strah bio je glavni razlog zašto godinama nisam zvala policiju. Bojala sam se da će me ubiti - pojašnjava nam.

Njezini susjedi godinama su slušali urlanje, razbijanja i batine u njezinu stanu, ali nitko nikad nije uzeo telefon i nazvao policiju.

Jednom je sva krvava od batina pobjegla iz stana i pozvonila predstavniku stanara zamolivši ga da od njega nazove roditelje.

Rekao joj je hladno da ne može i zalupio joj vrata pred nosom. Upravo stoga ova žena danas apelira na čitavo društvo da ne okreće glavu od nasilja u obitelji i da ga prijave čim ga čuju. Jer žene su često nemoćne izaći iz pakla koji proživljavaju.

Sudac: Znam da trpiš nasilje, razvedi se

Njezin prijelomni trenutak bio je prije pet godina, kad se ujutro probudila, rekla bivšemu mužu: 'Dobro jutro', a na to dobila strahovit udarac šakom u lice. Držeći izbijene zube u ruci, šokirana i krvava, odlučila je okončati patnju.

Nasilnika je zaključala u sobu i pozvala policiju. Ona je završila na Hitnoj, a on u jednomjesečnom pritvoru, nakon kojeg je otišao i na odsluženje osmomjesečne zatvorske kazne zbog obiteljskog nasilja.

- Nazvao me tad sudac koji je vodio naš slučaj i rekao da zna kako nasilje trpim godinama. Molio me da se što hitnije maknem i razvedem jer moj muž nikad neće biti bolji i drugačiji. A već onih prvih mjesec dana, dok je bio u pritvoru, osjetila sam kao da mi se teret veličine planine odvalio s leđa. Osjećala sam se oslobođeno - priča nam žena, koja od razvoda nije više nikad vidjela bivšeg muža, a od trauma se oporavlja i danas, s dijagnosticiranim PTSP-om.

No snažnija je, kaže, nego ikad. Živi s roditeljima, bavi se prevođenjem, što joj je i struka, te uživa u druženju s dvogodišnjom unučicom. Vodi i grupu na Facebooku, gdje joj se javlja mnogo žena koje ne znaju kako izaći iz pakla.

- Poručila bih ženama da prijavljuju nasilje čim se dogodi. To neće proći samo od sebe, samo će biti sve gore. Pogrešno je ostajati s nasilnikom zbog djece i šutjeti. Jer dijete će vas jednoga dana, kao i mene moje, pitati zašto to nisam prije okončala - kaže.

