Rekli da dođe po nasljedstvo pa mu u torbu podvalili 2 kg droge

Umirovljeni Frank Rodway (67) iz Velike Britanije mogao bi ostatak života provesti u zatvoru jer je nasjeo na prijevaru preko e-maila. Posljednjih pola godine provodi u japanskom zatvoru nakon što su mu na aerodromu, kad je iz Malija doputovao u Tokio, u torbi našli 2,1 kilogram droge amfetamina.

Njegova kći Laura (45) tvrdi kako je Frank nasjeo na e-mail u kojem je pisalo da je naslijedio osam milijuna funti (70 milijuna kuna). Lakovjernog muškarca nagovorili su da iz britanskog Salforda otputuje u Afriku, u Mali i tamo potpiše neke "važne dokumente" te ih donese u Japan kako bi proces priveo kraju i dobio novac.

Platili mu kartu do Malija

No, kako kaže Laura, bez njegovog znanja stavili su mu drogu u prtljagu.

- Nitko ne može vjerovati. Moj tata voli dobro pivo, brine se za susjedovog psa, voli svoj vrt. On ima dijabetes i jako rijetko putuje, a sad su ga optužili da je međunarodni diler, žali se kći.

Ona nije niti znala da joj je otac otišao u Japan sve dok joj otac nije poslao poruku prije polijetanja iz Afrike. Nakon što ju je ministarstvo vanjskih poslova obavijestilo da je uhićen, Laura je provjerila očeve e-mailove i tamo našla njegovu komunikaciju s bandom iz zapadne Afrike, piše The Sun.

Od njega su čak tražili da im plati 2500 funti (21.000 kuna) za posredovanje oko nasljedstva no on im je rekao da je švorc. Tada su mu platili kartu do Malija.

Posljednji e-mail stigao mu je netom prije uhićenja u Japanu:

- Vjerojatno ste već stigli u Japan gdje ćete obaviti sve što je potrebno i dobiti svoj novac.

Doživotni zatvor?

Japan ima jedan od najrigoroznijih zakona o zloporabi droge na svijetu, ali je i jedno od najvećih tržišta za ilegalne amfetamine čiji gram dostiže cijenu od gotovo 5000 kuna. Droga koju su podvalili Franku navodno je vrijedila gotovo 10 milijuna kuna.

Laura sada čeka suđenje, ali boji se kako nema nikakve šanse da Franka puste uz jamčevinu. Njegov japanski odvjetnik ne govori engleski pa nesretni umirovljenik s obitelji komunicira putem pisanih poruka koje odvjetnik fotografira i šalje e-mailom.

Iz britanskog ministarstva vanjskih poslova samo su kratko poručili kako stoje na raspolaganju Franku i njegovoj obitelji.