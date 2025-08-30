Obavijesti

Rekordan interes za studentske domove i fakultete u Splitu

Studentski dom Bruno Bušić i Hostel Spinut dio su Sveučilišta u Splitu

Ove je godine na natječaj za smještaj u studentskim domovima pristiglo čak 2.929 prijava – najviše otkako se vode evidencije i nastavak višegodišnjeg rasta.

Split sve više postaje jedno od najprivlačnijih sveučilišnih odredišta u Hrvatskoj, pokazuju novi podaci Studentskog centra i Sveučilišta u Splitu. Ove je godine na natječaj za smještaj u studentskim domovima pristiglo čak 2.929 prijava – najviše otkako se vode evidencije i nastavak višegodišnjeg rasta.

Lani je bilo 2.744 prijava, godinu ranije 2.566, a prije pet godina tek 1.830. Kapacitet studentskih domova – Hostel Spinut, SD „dr. Franjo Tuđman“ i SD Bruno Bušić – iznosi 1.193 mjesta, dok je dodatno osigurano još 450 subvencija kod privatnih stanodavaca.

Pozitivan trend bilježi i Sveučilište u Splitu. U akademskoj godini 2025./2026. upisano je 7 posto više brucoša nego lani, odnosno 314 novih studenata više, što je najbolji rezultat u posljednjih pet godina.

U Studentskom domu Dr. Franjo Tu?man otvorena nova menza
Foto: IVC

Ulaganja u smještaj i prehranu
Iz Studentskog centra poručuju kako je ulaganje u studentski standard ključ privlačenja novih generacija. Posljednjih pet godina, navode, značajno se ulaže u obnovu smještajnih kapaciteta i unapređenje studentske prehrane.

Otvoren je novi restoran na Odjelu stručnih studija u Kopilici, a uskoro će proraditi i restoran na FESB-u. Sve sobe u domovima opremljene su klimom, sanitarni čvorovi u Hostelu Spinut prolaze rekonstrukciju, a prostorije za druženje i igraonice uređene su po suvremenim standardima.

Društveni i sportski život
Studentski centar ističe da život studenata u Splitu ne čine samo smještaj i prehrana. Kroz različite programe organiziraju se večere dobrodošlice, Advent na Kampusu, proslave Dana žena i Valentinova te studentski partiji.

Veliku ulogu ima i Splitski akademski sportski savez, koji studentima nudi širok izbor rekreacijskih i natjecateljskih aktivnosti kroz UniSport programe. Cilj je, poručuju, ne samo postizanje sportskih rezultata, nego i razvoj zdravih navika, zajedništva i kvalitetnijeg studentskog života.

Rezultat zajedničkog angažmana
Sinergija Sveučilišta, Studentskog centra, Splitskog akademskog sportskog saveza i Studentskog zbora – kroz ulaganja u infrastrukturu, sport, kulturu i kvalitetu studijskih programa – dovela je do rekordnog interesa za studij u Splitu i rasta broja brucoša.

Split tako studentima nudi kombinaciju vrhunskog obrazovanja, modernog studentskog standarda i poticajnog društvenog okruženja.

