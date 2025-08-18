Mladića (28) su zaustavili u subotu oko 23:10 u Zmajevcu, a tijekom vikenda je to najviše promila što su zabilježili kod vozača
PROMET TIJEKOM VIKENDA
Rekorder na e-romobilu iz Baranje: Zaustavili ga pa napuhao gotovo 4 promila
Osječko-baranjska policija je tijekom proteklog vikenda zabilježila 29 vozača koji su bili pijani. Od toga, 13 vozača auta, 2 teretnjaka i 1 vozač električnog romobila, piše PU osječko-baranjska.
Ipak, rekorder je imao 3,49 promila na električnom romobilu. Mladića (28) su zaustavili u subotu oko 23:10 u Zmajevcu, a tijekom vikenda je to najviše promila što su zabilježili kod vozača.
Smjestili su ga u posebne prostorije dok se nije otrijeznio.
