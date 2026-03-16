Rekorder vikenda u Podravini: S 2,54 promila sjeo za volan u Podravskim Sesvetama

Policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke proveli su od 13. do 16. ožujka opsežnu akciju nadzora prometa usmjerenu na suzbijanje najtežih prekršaja. Tijekom proteklog vikenda policija je evidentirala ukupno 218 prometnih prekršaja, a na meti nadzora našlo se i 49 mladih vozača kod kojih je utvrđeno 17 ogrešenja o zakon.

Najveći broj prekršaja ponovno se odnosi na prebrzu vožnju, zbog čega je sankcionirano 69 vozača. Pod utjecajem alkohola zatečeno je njih 37, dok 27 osoba nije koristilo sigurnosni pojas. Uz to, policajci su zaustavili osam vozača s mobitelom u ruci, dvoje koji su vozili prije stjecanja prava na upravljanje te troje s neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima.

Posebno se ističe slučaj 52-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja kojeg je policija zaustavila u subotu navečer u Podravskim Sesvetama. On je upravljao automobilom s čak 2,54 promila alkohola u krvi, nakon čega su ga policajci odmah uhitili i priveli na žurni prekršajni postupak. Istovremeno, u Novigradu Podravskom zabilježena je najveća brzina kada je vozač u nedjelju projurio kroz mjesto brzinom od 113 kilometara na sat, iako je ograničenje iznosilo 60.

Zbog težine počinjenih prekršaja šest je vozača završilo u uhićenju, dok su četvorica smještena u posebne policijske prostorije do otriježnjenja. Uz alkohol, policija je testirala vozače i na prisutnost droga. Tri su vozača pokazala pozitivnu reakciju na preliminarnom testu, no dvojica su nakon toga odbila daljnje vađenje krvi i urina.

Policijska uprava ponovno apelira na sve sudionike u prometu da poštuju pravila i budu maksimalno odgovorni kako bi se izbjegle najteže posljedice.