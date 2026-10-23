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PRAŠKI PERIOD

Rekordna hrvatska prodaja: Bukovčev 'Ružičasti san' u Beču prodan za 475,8 tisuća eura

Piše HINA,
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Rekordna hrvatska prodaja: Bukovčev 'Ružičasti san' u Beču prodan za 475,8 tisuća eura
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Foto: Dorotheum
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Bukovac je rođen 1855. u Cavtatu, a tijekom života promijenio je mnoge adrese, od djetinjstva u New Yorku i pomorske mladosti diljem Europe, do slikarskog života u Južnoj Americi i Kaliforniji, pa u Parizu, Zagrebu...

Ulje na platnu ‘Ružičasti san’ Vlahe Bukovca u četvrtak je u Beču prodano za 475,8 tisuća eura, što je rekordna cijena postignuta za neko djelo tog hrvatskog slikara. Slika predstavlja jedno od najpoznatijih Bukovčevih djela iz praškog perioda, a prodana je u bečkom Dorotheumu, jednoj od najstarijih aukcijskih kuća na svijetu.

Foto: Dorotheum

Riječ je o manjoj verziji slike koja je smještena u beogradskoj palači Beli dvor, a u od studenoga ove godine do ožujka 2027. bit će izložena i u Klovićevim dvorima u Zagrebu, priopćila je ta institucija.

U zagrebačkom muzeju u tom će razdoblju biti postavljena izložba o praškoj fazi hrvatskog slikara, nakon prve dvije iz ciklusa ‘Vlaho Bukovac u Europi’, podijeljenog po mjestima Bukovčeva stvaralaštva: Parizu, Zagrebu i Pragu.

Bukovac je rođen 1855. u Cavtatu, a tijekom života promijenio je mnoge adrese - od djetinjstva u New Yorku i pomorske mladosti diljem Europe, do slikarskog života u Južnoj Americi i Kaliforniji, pa u Parizu, Zagrebu i Pragu gdje je proveo zadnjih dvadeset godina svog života i gdje umire 1922. godine.  

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