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NIKAD NIJE BILO TAKO

Rekordna izlaznost na izborima u Srbiji! Do 10 sati je glasalo duplo više ljudi nego 2023.

Piše Paula Bosančić,
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Rekordna izlaznost na izborima u Srbiji! Do 10 sati je glasalo duplo više ljudi nego 2023.
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Prema podacima Ipsosa, do 10 sati na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji glasalo je 19,5 posto birača. Prije tri godine izlaznost je u isto vrijeme bila manja od deset posto

Na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji do 10 sati glasalo je 19,5 posto birača, pokazuju najnovije procjene Ipsosa. Riječ je o gotovo dvostruko većoj izlaznosti nego na parlamentarnim izborima održanim 2023. godine, kada je do istog vremena glasalo manje od deset posto birača. 

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Vučić dao izjavu nakon glasanja VIDEO
Vučić dao izjavu nakon glasanja | Video: 24sata/Reuters

Slične podatke objavila je i nevladina organizacija CRTA, prema čijoj je procjeni do 10 sati na birališta izašlo 19,8 posto građana s pravom glasa. Na izborima 2023. godine, prema podacima te organizacije, izlaznost je u isto vrijeme iznosila 9,8 posto.

Studentska lista objavila je na Instagramu vlastitu procjenu prema kojoj je do 10 sati glasalo oko 1,2 milijuna građana, odnosno 19,7 posto biračkog tijela.

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Veliki redovi za glasanje u Beogradu VIDEO
Veliki redovi za glasanje u Beogradu | Video: 24sata Video

Izborni dan obilježile su i gužve ispred pojedinih biračkih mjesta. Prema podacima CRTA-e, na 16 posto promatranih biračkih mjesta otvaranje je kasnilo više od deset minuta. 

Da je odaziv birača iznimno velik, pokazali su već prvi podaci o izlaznosti. Prema podacima CeSID-a i Ipsosa koje je objavio Europe Elects, do 9 sati na birališta je izašlo 12 posto birača. To je više nego dvostruko veća izlaznost u odnosu na prethodne parlamentarne izbore u istom razdoblju izbornog dana. Na izborima 2023. godine do 9 sati glasalo je 5,2 posto birača, dok je 2022. izlaznost iznosila 5,1 posto. Godine 2020. i 2016. u istom je razdoblju glasalo 5,2 posto birača, a 2014. godine 5,3 posto. Današnji podaci tako pokazuju osjetno veći odaziv birača već u prvim satima glasovanja nego na bilo kojim od navedenih prethodnih parlamentarnih izbora. Dok se na ranijim izborima izlaznost do 9 sati kretala oko pet posto, danas je već u tom trenutku premašila deset posto.

Velika izlaznost dolazi u trenutku snažnih političkih podjela u Srbiji, gdje se vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci suprotstavlja i studentski pokret koji je nastao nakon tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Biračka mjesta otvorena su do 20 sati, nakon čega se očekuju prvi rezultati izbora.

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