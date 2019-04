Rektor mu odbio dati diplomu jer se nije htio rukovati s njim

U petak je u auli Sveučilišta u Zagrebu rektor Damir Boras promovirao 91 sveučilišnog specijalista.

Riječ je o specijalistima koji su završili devet sveučilišnih poslijediplomskih interdisciplinarnih specijalističkih studijskih programa - Diplomaciju, Ekoinženjerstvo, Javnu upravu, Konferencijsko prevođenje, Prava djece, Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija, Upravljanje gradom, Upravljanje krizama i Priprema i provedba EU projekata.

Tom prigodom, Boras je konstatirao da je 'zagrebačko Sveučilište najbolje, najorganiziranije i najstarije u regiji'.

- Imamo 34 fakulteta od čega su tri akademije, a osim 180 redovitih studija Sveučilište ima i osigurane interdisciplinarne studije - dodao je.

Sveučilišne specijaliste je pozvao da ostanu u Hrvatskoj, a ako se odluče otići u inozemstvo, pozvao ih je da se tamo usavrše i vrate natrag u Hrvatsku.

'Morate se akademski ponašati', kazao je Boras

Svečanost dodjele nije prošla u potpuno idiličnoj atmosferi, javlja Jutarnji list.

Rektor Damir Boras nije htio uručiti diplomu Borisu Jurašinoviću jer je Jurašinović Borasu odbio pružiti ruku. Naime, Jurašinović se uvrijedio zato što mu rektor Boras nije odgovorio na pismo u kojem je ukazao na probleme u pohađanju programa Sveučilišta Priprema i provedba EU projekata.

- Kolega je meni poslao pismo i tvrdi da mu nisam odgovorio i da mi zato neće pružiti ruku, iako mu čestitam za diplomi. Takvom čovjeku ćemo vidjeti zašto ne možemo dati diplomu. Ja moram to reći. To je nepristojno, a ja mu čestitam od srca što je to završio. Diplomu ćemo mu dati izvan ovog protokola - rekao je rektor Boras.

Njegovo obraćanje je iz nekog razloga popraćeno aplauzom.

- Morao sam čekati sedam mjeseci na obranu rada. Osim toga, događale su se jako ružne stvari o kojima je bolje da ne pričam ovdje - rekao je Jurašinović okupljenima.

Kazao je i da probleme na koje je Jurašinović ukazao u pismu nije mogao popraviti jer se to radi kroz administraciju.

- Napravili smo sve da se to održi što prije. Svejedno, ja čestitam kolegi. Ovo je sveučilište koje ima svoju tradiciju. Morate se akademski ponašati. Ako želite poštovati tu tradiciju, poštujte i rektora kakav god bio - izjavio je Boras.

Nakon što je Jurašinović replicirao da je povratnik iz Francuske, rektor Boras je, vidno uzrujan, prekinuo Jurašinovića koji je obrazlagao svoj potez i odgovarao Jurašinoviću na francuskom jeziku.