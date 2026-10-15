Remek-djelo koje su nacisti oteli židovskoj obitelji prodano na aukciji za pravo bogatstvo

Slika 'Šareni život', slavno djelo ruskog slikara Vasilija Kandinskog, u srijedu navečer prodana je na aukciji za gotovo 32 milijuna eura, objavila je londonska kuća Christie's. Slavno ulje na platnu desetljećima je visjelo u minhenskom muzeju Lenbachhaus. Prije tri godine klasificirano je kao djelo koje su ukrali nacisti, pa je vraćeno nasljednicima židovske kolekcionarske obitelji Lewenstein.

Keith Gill iz aukcijske kuće Christie's uoči aukcije je objavio da slika prikazuje razvoj Kandinskijevog likovnog jezika i najavljuje izvanrednu promjenu stila u godinama koje su uslijedile, piše dpa.

Gill je također naglasio da je djelo duboko povezano s kulturnim nasljeđem Kandinskijeve domovine Rusije.

Slika prikazuje stare ruske motive i bajkovite likove, a Kandinski ju je naslikao tijekom svog boravka u Parizu pod utjecajem fovizma, simbolizma i art nouveaua. Do danas se smatra jednim od ključnih djela u njegovom stvaralaštvu.

Sliku je 1927. kupio amsterdamski par Lewenstein. Nakon smrti supruga Emanuela Alberta Lewensteina 1930. njegova udovica Hedwig Lewenstein Weyerman posudila je djelo muzeju Stedelijk.

Nakon što su njemačke snage okupirale Nizozemsku, djelo je prodano na dražbi u listopadu 1940. godine. Prema navodima kuće Christie's, najvišu ponudu tada je dao kolekcionar Salomon B. Slijper. Njegova obitelj prodala 1972. je prodala sliku Bavarskoj državnoj banci koja ju je 1973. predala muzeju Lenbachhaus, piše dpa.