RENESANSA ZDRAVSTVA? Vesna (80): 'Na magnet mozga bih trebala čekati čak tisuću dana'

Mislav Herman je u sabornici, u ime Kluba HDZ-a, odbijanje osnivanja istražnog povjerenstva o Medikolu obrazložio tvrdnjom da hrvatsko zdravstvo proživljava renesansu. U ime svih građana objavljujem ovu istinu o toj HDZ-ovoj renesansi, primjer gospođe od 80 godina, koju je HDZ-ovo renesansno zdravstvo naručilo na MR mozga za 27. ožujka 2028., napisala je na društvenim mrežama saborska zastupnica Dalija Orešković. Od umirovljenice Višnje Škreblin dobila je odobrenje za objavu osobnih podataka, termina dobivenog u KB-u Sestre milosrdnice u Zagrebu, kao i računa privatne klinike. Škreblin je zbog zdravstvenih problema pregled obavila kod privatnika i platila ga 775 eura. Prima mirovinu od 420 eura. Gospođa je javnosti poznata kao vjerojatno najstarija aktivistkinja u Zagrebu i Hrvatskoj, jer rijetko koji prosvjed prođe bez njezina prisustva. I tako godinama, desetljećima.

- Valjda sam satkana od tih, buntovničkih niti - rekla je u razgovoru za 24sata prije nekoliko godina.

Zgrožena je situacijom u zdravstvu, u koje je godinama uplaćivala doprinose, da bi danas, kaže nam, bila tako ponižena.

- Kad mi je službenica na šalteru bolnice rekla termin magnetske rezonance u ožujku 2028., mislila sam prvo da se zabunila. Kad sam joj odgovorila da je to 'jako neozbiljno', umjesto jednog zlatnog 'oprostite, žao nam je', odgovorila mi je da toliko termin čekaju i mladi i djeca. Humanitarka sam čitav svoj život, i kad bih morala, svakom mladom čovjeku i djetetu bih dala prednost, ali ne želim da itko pljuje po mojim godinama i nas starije diskriminira. Mi nismo staro roblje koje se neopravdano buni, već ravnopravni građani ove države - ogorčeno će gospođa Škreblin i dodaje: "Imam 80 godina, što ne znači da me sustav može otpisati i da me ne treba liječiti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić javno izgovara da je smanjila liste čekanja, a meni je dala da čekam tisuću dana".

U Domovinskom ratu je, otkriva nam, za istu bolnicu u kojoj je dobila pregled za dvije godine iz Njemačke dovezla dva kombija lijekova.

- Nisam to činila za sebe, nego za dobrobit svih nas. Zato idem i na prosvjede, zato javno progovaram i o terminu za MR 2028. Nisam ni o kome ovisna, i prodat ću kuću ako treba zbog liječenja, ali ću se i dalje boriti za malog čovjeka, i za sve svoje vršnjake koji si privatni pregled ne mogu priuštiti - rekla nam je umirovljenica.

Nakon burne rasprave i međusobnih optužbi te brojnih opomena, Sabor je većinom glasova odbio prijedlog Možemo! za osnivanjem istražnog povjerenstva kojim bi se utvrdile činjenice o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Ivana Kekin (Možemo) vladajuće je prozvala da su "gluhi i slijepi" i da ne žele da građani dobiju odgovor, jer kako je moguće da Hrvatska gotovo 20 godina nije osigurala ključnu dijagnostiku za onkološke bolesti, nego plaća puste milijune jednom odabranom privatniku za njihovu PET/CT uslugu.

- Mi zastupnici imamo jedan posao, taj nije da štitimo Vladu i ministarstvo, stranku, pogotovo nije da štitimo privatne poliklinike. Naš jedan jedini posao je da štitimo javni interes, a malo je većeg javnog interesa od javnog zdravstva - poručila je Kekin.

Iz HDZ-a su uzvratili kako ne podržavaju osnivanje bilo kakvih stranačkih policija koje imaju jednu jedinu zadaću, a to je obračun s političkim neistomišljenicima.

- Fućka se vama za zdravstvo - poručio je Mislav Herman (HDZ) i pozvao zastupnike Možemo! da ako imaju sumnje u nezakonitosti da to i prijave. Ranije u raspravi isti poziv oporbi uputila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Kekin je rekla da će DORH-u proslijediti svu dokumentaciju u vezi Medikola, zato što HDZ-ova većina odbija zaštititi javni interes i podržati osnivanje istražnog povjerenstva. Oporbeni zastupnici tijekom rasprave naveli su kako nije problem u postojanju privatnih zdravstvenih ustanova, već je problem kad iste ''parazitiraju na građanima'' i kad im država prosljeđuje novac umjesto u opremanje javnih bolnica.

- SDP nema problema s privatnim zdravstvom, s onim privatnim zdravstvom koje ne ubija javno zdravstvo, koje ne parazitira na građanima koje poštuje zakone. U uređenim europskim državama privatno zdravstvo je podrška javnom zdravstvu i mnogi su koristili privatne usluge zasnovane na javno-privatnom partnerstvu u državama EU, ali ne na ovaj način - rekla je Mirela Ahmetović (SDP).

Ako se privatnoj klinici isplati uložiti u kupnju PET/CT uređaje, Ahmetović je upitala zašto se isto ne bi isplatilo javnim bolnicama. HDZ-ovac Herman odbacio je teze o propadanju hrvatskog javnog zdravstva navodeći kako privatno i javno zdravstvo nadopunjuju jedno drugo te da njihova suradnja nije nezakonita i nemoralna.

- Privatno zdravstvo uskače tamo gdje javno ne može pružati adekvatnu uslugu jer vam je zdravstvo jako skupa investicija. HZZO ne plaća privatnika, on plaća zdravstvenu uslugu pacijentu po istoj cijeni kojom tu uslugu plaća u javnom bolničkom sustavu. Pacijenta to stoji nula eura. To znači da javni novac ide tamo gdje je potreban, u održavanje zdravlja i liječenje onkoloških bolesnika - rekao je Herman.

Zastupnica Anka Mrak Taritaš (Glas) rekla je kako čak 70 posto građana ne vjeruje da će uslugu u zdravstvu dobiti na vrijeme:

- U prosjeku se čeka 139 dana na ultrazvuk dojke, 130 dana na ultrazvuk abdomena, 443 dana na prvi pregled kardiologa. A kad se pogleda razlika u čekanju između javnog i privatnog zdravstva, za neke usluge čeka se čak 600 dana više u javnom zdravstvu nego u privatnom. I onda ministrica kaže da sve funkcionira.

I Dalibor Paus (IDS) ne smatra spornim postojanje javno-privatnog partnerstva u zdravstvu jer pacijent mora dobiti svoju pretragu što je prije moguće.

- Sporna su pitanja je li, primjerice, država u tom javno-privatnom partnerstvu na gubitku ili na dobitku - rekao je Paus.