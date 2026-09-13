Omišani tuguju za svakim izgubljenim životom, prate svaku vijest koja stiže od liječnika i nadaju se najboljem. Puno je heroja u noći omiškog požara pokazalo veliko srce, izlažući život kako bi spasili svoje bližnje..
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REPORTAŽA IZ OMIŠA Mnogi su ostali bez svega, ali tu su heroji koji su pokazali veliko srce!
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Mjesec dana je prošlo od katastrofalnog omiškog požara u kojem je u svega nekoliko sati tog 13. kolovoza opožareno gotovo tisuću hektara površine u dužini od 24 kilometra od naselja Medići, Lokva Rogoznica, Ruskamen, Čelina, Stanići, Nemira, Brzet, Borak, sve do grada Omiša.
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