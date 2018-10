Resort Fenomen Plitvice privukao goste iz cijelog svijeta

Prošlo je tek pola godine od otvorenja i prvih gostiju u bajkovitom naselju Fenomen Plitvice, smještenom petstotinjak metara ponad Velikog slapa u sklopu Nacionalnog parka Plitvička jezera, a vlasnici iz tvrtke Potestas za zadovoljstvom zbrajaju šestomjesečne poslovne rezultate. U devet komfornih drvenih kuća luksuznog interijera popunjenost se tijekom prvih mjeseci vrtjela oko 70 posto, u kolovozu je premašila 80 posto, a rujan bi trebao biti čak i bolji. Za luksuzni smještaj, malu spa zonu, sportske sadržaje, vrhunski restoran i jedinstveno okruženje, gosti sa svih strana svijeta bez problema dnevno plaćaju od dvjestotinjak eura naviše.

Najbrojniji gosti su, inače, Nijemci i Austrijanci, a naselje u Plitvica Selu s 18 smještajnih jedinica prostire se na 142 tisuće četvornih metara. Sve kućice nose imena plitvičkih jezera, a investitor, tvrtka Potestas, njihovom je gradnjom zaokružila turistički proizvod koji nudi na Jadranu. Potestas u vlasništvu, naime, ima i poznati hotel Park u Splitu te luksuznu Villu Petra na Braču, a upravo su tamošnji gosti potaknuli ideju za širenje na Plitvice.

Foto: Rene Karaman

„Mnogi su, naravno, željeli vidjeti Plitvička jezera i raspitivali se kod nas čega sve u Nacionalnom parku ima, gdje mogu odsjesti i slično, pa smo i mi počeli razmišljati u tom smjeru“, otkriva Joze Tomaš, direktor tvrtke Potestas, kojem su još svježe slike otvorenja naselja pod metar i pol snijega.

„Bilo je to prekrasno. Ni danas se ne mogu odlučiti koje je godišnje doba ovdje najljepše... Inače, realizacija ovog projekta vrijednog 35 milijuna kuna trajala je nekoliko godina. Željeli smo zadovoljiti sva pravila o zaštiti okoliša. Danas se, recimo, u naselju čak ni rublje ne pere, nego ga vozimo na pranje u Zagreb. Kućicu po kućicu gradili su najbolji lokalni majstori s najkvalitetnijim lokalnim materijalima, a insistirali smo na tradicionalnim konstrukcijama od drvenih greda i krovovima od drvene šindre. Da bi ovakvi projekti bili uspješni iznimno je važna sinergija investitora s lokalnom sredinom i odgovorno ponašanje prema okolišu. To nam je uspjelo i stvorili smo oazu spokoja i komfora, mislim da se naš slogan „Gdje luksuz susreće prirodu“ (Where luxury meets nature) danas odražava u svakom detalju - kaže direktor Potestasa.

Foto: Ali Relata

Turistički rezultati u Ličko-senjskoj županiji

U Turističkoj zajednici općine Plitvička jezera, kažu kao se Fenomen Plitvice uklapa u lokalne turističke ambicije da se što više posjetitelja Nacionalnog parka i okolnih mjesta dulje zadrži na njihovu području.

„Zasad turisti kod nas prosječno ostaju dan i pol do dva, a cilj je zadržati ih bar tri-četiri dana“, ističe direktorica Turističke zajednice općine Plitvička jezera Maja Šikić, koja otkriva da je u prvoj polovici godine NP Plitvička jezera posjetilo 625.161 gostiju, 6,2 posto više nego lani, dok je s 354 tisuća noćenja od početka godine do kraja kolovoza ostvaren plus od čak 13 posto.

U dva ljetna mjeseca, na području općine Plitvička jezera zabilježen je neznatan pad dolazaka i noćenja. I u Nacionalnom parku je bilo nešto manje posjetitelja, primjerice u srpnju ga je posjetilo 313.254 gostiju, oko 21 tisuću manje u odnosu na isti mjesec lani. Ali, nema puno nezadovoljnih budući u NP Plitvička jezera skupljim ulaznicama i novim marketinškim aktivnostima planski se smanjuje brojnost gostiju u dva ljetna mjeseca. Na razini cijele Ličko-senjske županije kumulativno gledano minusa nema. Direktor županijske Turističke zajednice Ivan Radošević otkriva da su ove godine do rujna ugostili šest posto više turista nego lani u tom razdoblju, a s 2,8 milijuna noćenja lanjski je rezultat nadmašen za 3,6 posto. U top listi najvećih turističkih atrakcija Ličko-senjske županije, pri tom, nema promjena.

„Novalja tradicionalno donosi 60 posto svih turističkih noćenja, a slijede Senj i Plitvička jezera“ kazao je Radošević i poručio da posjetitelji u njegovoj županiji sve više uživaju u lokalnim proizvodima. Upravo takve proizvode nudi i Fenomen Plitvice, jedan od najluksuznijih resorta u Hrvatskoj.

Foto: Ali Relata

