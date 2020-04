'Restorane ćemo otvoriti ako ispune 11 uvjeta HZJZ-a'

HZJZ je izdao jučer naputak koji se počeo primjenjivati danas o epidemiološkim mjerama kojih se trebaju ugostitelji pridržavati u smislu pripreme i dostave hrane. I već sutra tijekom jutra će inspektori Državnog inspektorata otići na sve one lokacije gdje su dane zabrane rada i, ukoliko ti objekti ispunjavaju tih 11 mjera, donosit će se rješenja o obustavi postupaka i ugostiteljski objekti će moći raditi, poručio je u ponedjeljak glavni državni inspektor, HDZ-ov Andrija Mikulić nakon sastanka s Udrugom ugostitelja, ministrom turizma Garijem Cappellijem, predstavnicima HGK-a, HOK-a i HUP-a.

Sastanak je organiziran nakon zatvaranja niza restorana od strane inspektora koji su utvrdili prekršaje prilikom dostave hrane. No, neki su na 30 dana zatvoreni iz prilično apsurdnih razloga, koji nisu bili jasni ni samim vlasnicima, kao primjerice zbog postavljanja stola na kojem je naručitelje, koji su automobilima dolazili, čekala zapakirana hrana koju bi im predao konobar kroz prozor auta. Mikulić je još jučer istaknuo kako je taj stol bio postavljen na javnu površinu, što se nije smjelo, a ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak obrazložio je kako na taj način nisu zadovoljeni uvjeti za drive-in.

Problem je što do jučer vlasnici restorana niti nisu dobili jasnu uputu na koji način mogu vršiti dostavu. Pa su se sami obratili ministarstvu turizma od kojih su dobili odgovor kako osim dostave na kućnu adredu, naručitelj hranu može sam pokupiti na pragu restorana ili u neposrednoj blizini restorana. Inspektori na terenu imali su svoje tumačenje, a Mikulić poručuje kako je 31 restoran zatvoren temeljem zakonskih propisa. Ne obrazlaže temeljem kojih to ako je HZJZ tek jučer donio 11 mjera kojih se moraju pridržavati. Ne smatra da je došlo do ikakve zabune i ponavlja kako su inspektori na terenu postupili u skladu s ovlastima i propisima. Štoviše, donošenjem 11 mjera od strane HZJZ-a, ponavljamo, tek jučer, temeljem kojih će ti zatvoreni restorani ipak moći raditi, poručuje kako je inspektorat time pokazao razumijevanje.

- Danas smo razgovarali da svi zajedno relaksiramo te mjere i pokažemo određenu dozu razumijevanja i prilagodbe i to se čini od početka - istaknuo je.

Na pitanje kako je onda jedan zagrebački restoran zatvoren samo zbog toga što je radio, kako piše u izvještaju inspektora, što je, dakako, smio jer Nacionalni stožer nije zabranio rad restorana, Mikulić ističe kako je devet restorana radilo, a nisu bili registrirani za obavljanje te djelatnosti.

Istaknuo je kako nije istina da više od 30 restorana diljem Hrvatske zatvoreno tijekom proteklog vikenda nego u razdoblju od 20. ožujka, kad je Nacionalni stožer donio odluku o zabrani rada niza djelatnosti, odnosno što se tiče restorana dopuštenju da samo smiju vršiti dostavu.

Na opasku da su mogli izdati upozorenja, a ne odmah kazne i zabrane rada te da su poduzetnici izrazito nezadovoljni načinom rada inspektorata, Mikulić je poručio kako se ne bi složio s time.

- Predstavnici udruga koje zastupaju te poduzetnike i obrtnike koji su bili na sastanku misle na sasvim drugi način - istaknuo je.

Obzirom da su vlasnici temeljem odluke inspektorata o zabrani rada ostali i bez mogućnosti korištenja Vladine potpore za zaposlenike, na pitanje hoće li to ipak moći dobiti Mikulić je istaknuo kako ne vidi razloga da potporu ne dobiju u skladu s kriterijima ministarstva, kada se donese obustava postupka o zabrani rada.