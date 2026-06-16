REUTERS To mogu samo 24sata: Najprodavanije novine i jedan od vodećih portala u Hrvatskoj!

Najnovije izdanje Reuters Institute Digital News Reporta 2026 potvrdilo je da 24sata ostaju jedinstven fenomen hrvatskog medijskog tržišta – istodobno najprodavanije novine u zemlji i jedan od najjačih digitalnih news brendova. Uz 24sata, među relevantnim online medijima nalazi se i Express, čime Styria potvrđuje snagu svojeg medijskog portfelja.

Reutersov Institut za istraživanje novinarstva s Oxforda svake godine objavljuje izvješće o medijskim brandovima u cijelom svijetu, a ove godine se u njihovom reportu posebno ističe kako su "24sata i dalje najprodavanije novine u Hrvatskoj te jedan od najvažnijih digitalnih news brendova u zemlji"! Ta jedinstvena pozicija čini 24sata rijetkim primjerom medijskog brenda koji uspješno povezuje vodeću poziciju u tradicionalnim medijima sa snažnom prisutnošću u digitalnom okruženju.

Prema Reutersovu istraživanju, samo naše tiskano izdanje 24sata ostvaruje tjedni doseg od 29% među offline medijskim brendovima, te se nalazimo odmah iza triju nacionalnih televizijskih kuća! To je i rijedak primjer da jedan netelevizijski brend ima tako visoku poziciju i snagu. Istodobno, portal 24sata doseže čak 42% korisnika tjedno, što ga svrstava među najjače digitalne informativne brendove u Hrvatskoj. Uz portal 24sata, koji tjedno koristi 42% ispitanika, Reuters među relevantne online news brendove u Hrvatskoj svrstava i naš Express, specijalizirani medij koji je izrastao upravo iz 24sata (Express.24sata.hr).

Zagreb: Sve naslovnice novina danas slave pobjedu nad Engleskom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Express je danas prepoznatljiv medij za publiku koja traži analitičke sadržaje, autorsko novinarstvo i dubinsko razumijevanje društvenih i političkih tema. Reutersovo istraživanje pokazuje da Express ostvaruje tjedni online doseg od 9%, što potvrđuje njegovu relevantnost i snagu na hrvatskom tržištu uz još tek nekoliko takvih specijaliziranih news i magazinskih brendova. Dok 24sata svakodnevno okupljaju jednu od najvećih medijskih publika u Hrvatskoj, Express dodatno jača poziciju Styrije među čitateljima koji traže kontekst, analizu i premium sadržaj.

Posebnu težinu rezultatima Reutersova instituta daje činjenica da dolaze u razdoblju izrazito složenog medijskog okruženja. Dok je ukupno povjerenje u vijesti u Hrvatskoj palo na svega 29%, brendu 24sata vjeruje 45% ispitanika, što potvrđuje našu snažnu povezanost s publikom i važnu ulogu u svakodnevnom informiranju građana.

Kao izdavač 24sata i Expressa, Styria nastavlja potvrđivati status jedne od najjačih medijskih kompanija u Hrvatskoj, s portfeljem koji uspješno spaja vodeću poziciju u tisku, snažan digitalni doseg, ali i druge prepoznatljive i utjecajne medijske brendove.