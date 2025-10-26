Reuters: U Hrvatsku je stigao poseban tanker. Američke sankcije zaustavile teret

Tanker Maran Helios (plovi pod grčkom zastavom), koji je prevozio milijun barela kazahstanske sirove nafte KEBCO za srpski NIS, stigao je u hrvatsku luku Omišalj 9. listopada, na dan stupanja američkih sankcija na snagu, pokazuju podaci analitičke grupe Kpler. Međutim, teret nikada nije stigao do Srbije, piše Reuters.

Prema podacima analitičke kompanije Kpler, tanker je gotovo dva tjedna čekao na sidrištu ispred luke, a istovaren je tek ovoga tjedna. Trenutačno se tanker nalazi u Egejskom moru gdje je na putu za turski Ceyhan.

Foto: Vessel finder

Janaf nije otkrio što će biti s teretom i je li uskladišten na otoku ili preprodan nekome drugom. Samo su ponovili priopćenje od 8. listopada u kojem piše da je do 8. listopada isporučio svu naftu u svom sustavu koja je bila u vlasništvu NIS-a te da nakon tog datuma nije imao novih pošiljki za isporuku Srbiji.

To sugerira da pošiljka kazahstanske nafte koju je NIS kupio nije ni zaprimljena u sustav.

10 dana za Pančevo

Blokirana pošiljka sirove nafte bila bi dovoljna za rad rafinerije u Pančevu otprilike 10 dana. Iako su zalihe goriva u Srbiji gotovo pune, smanjenjem rezervi zemlja će postajati sve ovisnija o uvozu. Rusija i Srbija i dalje rade na pronalaženju rješenja kojim bi se ukinule američke sankcije, koje su stupile na snagu nakon isteka posljednjeg izuzeća.

- Za mene to nije ni pitanje. Rafinerija mora raditi, a benzinske postaje moraju ostati operativne - rekla je za Reuters Nadežda Kokotović, bivša voditeljica NIS-ovog ureda za vezu s Europskom unijom.