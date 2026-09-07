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OTPAD U LICI

REVOLT URODIO PLODOM Tabak grupa odustala od dovoženja otpada iz Gospića u Zaprešić

Piše Antonela Šaponja,
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REVOLT URODIO PLODOM Tabak grupa odustala od dovoženja otpada iz Gospića u Zaprešić
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Tabak je tijekom vikenda poručio da se otpad u Zaprešiću ne bi samo skladištio, već bi bio izvezen na 15 lokacija. No ni to nije umirilo građane

Tabak grupa, tvrtka odabrana za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa, odustala je od obrade otpada u svom pogonu u Zaprešiću te će od Fonda za zaštitu okoliša zatražiti da se posao obavi na lokaciji u Gospiću. Direktor tvrtke Ivan Tabak potvrdio je Katarini Plantak za N1 da se čeka termin sastanka s Fondom, koji bi se trebao održati sutra ili prekosutra. Ako Fond na sastanku ne prihvati predloženu novu metodologiju, Tabak grupa odustat će i od ugovora vrijednog gotovo 450.000 eura s PDV-om.

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- Tražit ćemo da nam se dozvoli sanacija na licu mjesta. Ako odbiju, onda odustajemo od ugovora - potvrdio je Tabak.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 24sata su potvrdili da nisu službeno zaprimili zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju.

- Vezano za zbrinjavanje otpada koji se nalazi u tzv. „big bag“ vrećama na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću,  Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju.

Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, Fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave - navode. 

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Plan da se otpad iz Gospića doveze u Zaprešić izazvao je negodovanje dijela građana. U Facebook grupi Zaprešić online najavljena je mogućnost blokiranja kamiona koji bi prevozili otpad, a tijekom noći na ulazima u grad i u blizini pogona pojavili su se transparenti protiv njegova dovoženja. Tabak je tijekom vikenda poručio da se otpad u Zaprešiću ne bi samo skladištio, već bi bio izvezen na 15 lokacija. No ni to nije umirilo građane.

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Zaprešićanka Tamara Carević objavila je prepisku s Tabakom u kojoj joj je direktor poručio da je tvrtka već odustala od dovoženja otpada u Zaprešić te da je Fondu predložena druga metodologija. Ako je Fond ne prihvati, odustat će od ugovora.

Za zbrinjavanje 650 tona otpada Tabak grupa ponudila je nižu cijenu od konzorcija CE-ZA-R-a i Saubermachera. Tvrtka se javila i na natječaj za zbrinjavanje dodatnih oko 4500 tona otpada razasutog po dvorištu silosa, no za taj posao ponude još nisu odabrane.

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U međuvremenu su vijećnici SDP-a i Možemo od Grada Zaprešića zatražili detalje o cijelom poslu, uključujući količinu otpada koja bi se eventualno dovezla u grad, način obrade i mjere protupožarne zaštite. Zatražili su i sazivanje zbora građana te dolazak predstavnika Tabak grupe koji bi građanima predstavili detalje postupka.

Na Markovu trgu održan je i sastanak na kojem je sudjelovao gradonačelnik Zaprešića Željko Turk, no zasad nije poznato o čemu se razgovaralo iza zatvorenih vrata.

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