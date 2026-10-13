Revolt vlasnika parcela zbog nove ceste na Kozjaku: Mjere se zemljišta, na terenu i policija

Na području Kaštel Kambelovca provodi se uvid na parcelama vlasnika zemljišta na trasi prometnica koje će povezivati tunel Kozjak s državnom cestom DC8. Na terenu je mnogo policije, a aktivnosti se snimaju. Hrvatske ceste provode izmjere, no vlasnici parcela su protiv toga, pa se izmjere vrše uz asistenciju policije.

Današnji očevid proveden je u postupku osiguranja dokaza, koji prethodi postupku izvlaštenja. Tri vještaka – građevinski, za poljoprivredne kulture i geodet – izašla su na teren kako bi procijenila vrijednost nekretnina. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, Hrvatske ceste nudile su 20 do 40 eura po četvornom metru za poljoprivredno zemljište, dok stranke u postupku navodno imaju informaciju da su sudske procjene od 46 do 75 eura po četvornom metru.

Vlasnici zemljišta postavljaju pitanje zašto je odabrana upravo ova trasa i traže uvid u stručne analize i varijantna rješenja. Ističu kako im nije sporan sam postupak, već činjenica da im se oduzima zemlja bez jasnog uvida u to je li odabrana trasa najbolje rješenje za ljude i okoliš te najmanje šteti privatnim interesima.

Projekt "Novi ulaz u Kaštela" vrijedan je stotine milijuna eura.

*uz korištenje AI-ja