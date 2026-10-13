Obavijesti

News

Komentari 0
ŠTO SE DOGAĐA?

Revolt vlasnika parcela zbog nove ceste na Kozjaku: Mjere se zemljišta, na terenu i policija

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Revolt vlasnika parcela zbog nove ceste na Kozjaku: Mjere se zemljišta, na terenu i policija
Ilustracija | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na području Kaštel Kambelovca policija asistira u provedbi mjerenja zemljišta za tunel Kozjak, dok se vlasnici parcela protive ovim aktivnostima koje prethode postupku izvlaštenja.

Na području Kaštel Kambelovca provodi se uvid na parcelama vlasnika zemljišta na trasi prometnica koje će povezivati tunel Kozjak s državnom cestom DC8. Na terenu je mnogo policije, a aktivnosti se snimaju. Hrvatske ceste provode izmjere, no vlasnici parcela su protiv toga, pa se izmjere vrše uz asistenciju policije.

Današnji očevid proveden je u postupku osiguranja dokaza, koji prethodi postupku izvlaštenja. Tri vještaka – građevinski, za poljoprivredne kulture i geodet – izašla su na teren kako bi procijenila vrijednost nekretnina. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, Hrvatske ceste nudile su 20 do 40 eura po četvornom metru za poljoprivredno zemljište, dok stranke u postupku navodno imaju informaciju da su sudske procjene od 46 do 75 eura po četvornom metru.

NESREĆA U TROJEGLAVI Opasna vožnja kod Daruvara: Kamenje s prikolice padalo na drugi kamion i razbilo staklo
Opasna vožnja kod Daruvara: Kamenje s prikolice padalo na drugi kamion i razbilo staklo

Vlasnici zemljišta postavljaju pitanje zašto je odabrana upravo ova trasa i traže uvid u stručne analize i varijantna rješenja. Ističu kako im nije sporan sam postupak, već činjenica da im se oduzima zemlja bez jasnog uvida u to je li odabrana trasa najbolje rješenje za ljude i okoliš te najmanje šteti privatnim interesima.

Projekt "Novi ulaz u Kaštela" vrijedan je stotine milijuna eura.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima
HRVATSKI SABOR

VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima

Hrvatski sabor u utorak očekuje rasprava o radu Vlade i odgovornosti njezina predsjednika Andreja Plenkovića, koji će najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom se suočiti s oporbenim zahtjevom za opoziv
MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'
DRAMA U ZAGREBU

MISTERIJ NA VOLTINOM Župnik: 'Ukrali su mi pticu i prijete mi'; Mještani: 'Nije on baš sav svoj'

Svećenik Željko Lovrić, poznatiji kao don Dante, povukao se iz župe zbog navodnih prijetnji i krađe njegove jastrebice Lily. Objavio je i snimku napada dok ispraća goste u - 4.25 sati ujutro. Priča postaje sve čudnija
Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, digli su i borbene avione! Policija: 'Nema opasnosti...'
DRAMA U NüRNBERGU

Zatvorili aerodrom u Njemačkoj, digli su i borbene avione! Policija: 'Nema opasnosti...'

Kako pišu njemački mediji, policijska operacija pokrenuta je neposredno prije nego što je trebao sletjeti let s grčkog otoka Krfa .

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026