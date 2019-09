Revolucija u dostavi hrane stiže i u Split!

Ako ste dosad bili na mukama, one će prestati jer od danas je tu Wolt, tvrtka koja restorane povezuje s gladnim korisnicima.

Revolucionarni finski sustav za dostavu hrane Wolt nakon samo devet mjeseci rada na hrvatskom tržištu otvara i treći grad, Split. Krajem prosinca prošle godine krenula je Woltova avantura u Hrvatskoj, te je za dostavu otvoren grad Zagreb, kao testno tlo za takvu uslugu. Nakon samo šest mjeseci, Wolt je započeo s radom i u Rijeci.

Vjerojatno ni sam Wolt nije očekivao takav uspjeh i rezultate – u samo 10 mjeseci, portfelj restorana je porastao osam puta u odnosu na početak pa se tako na Wolt aplikaciji trenutno nalazi više od 200 restorana iz tri spomenuta grada.

Kako izgleda cijeli proces?

Prije svega, potrebno je na mobitel preuzeti besplatnu Wolt aplikaciju koja je dostupna za Android i za iOS te se registrirati kao korisnik. Valja spomenuti kako se radi se o jedinoj aplikaciji na hrvatskom tržištu koja je osvojila Apple Editors Choice nagradu za najbolje korisničko iskustvo.

Foto: Sonja Vukmirovic

Nakon registracije putem Facebooka ili emaila i prije početka narudžbe potrebno je dodati karticu putem koje će se vršiti naplata obzirom da je kartično plaćanje jedini mogući oblik plaćanja usluge.

Sljedeći korak je odabir restorana i jela koje korisnik želi naručiti. Aplikacija je izuzetno jednostavna za korištenje i u potpunosti prilagođena korisniku tako da je i proces naručivanja hrane iznimno brz. Mogućnost praćenja narudžbe od trenutka kada je zaprimljena od strane restorana pa sve do dolaska jela do kućnog praga jedna je od činjenica zašto postojeći korisnici toliko vole Wolt i stalno mu se vraćaju.

Od tortilja iz „Sexy Cow“, prave dalmatinske hrane za dušu iz Uje Oil bara pa sve do omiljenih hrskavih zalogaja iz KFC-a i Burger Kinga, Wolt Splićanima predstavlja vrhunske restorane uz revolucionarnu dostavu o kojoj pričaju cijeli Zagreb i Rijeka. Aplikacija sadrži listu svih restorana dostupnih za narudžbu, a svako jelo ima i fotografiju, kako bi korisnik lakše odlučio što će naručiti. U prosjeku cijeli proces, od same narudžbe pa do dostave hrane, traje oko 35 minuta. Ako nešto pođe po zlu, javlja se Woltova korisnička služba koja problem lako otkloni, istovremeno se brinući da korisnik ostane zadovoljan – prosječno vrijeme odgovora im je 20 sekundi, a zadovoljstvo korisnika 4.8 od 5.

U Splitu je trenutno moguća dostava hrane iz dvadesetak restorana no uvjereni smo kako će u narednim mjesecima ta brojka znatno porasti. Donosimo vam i vizualni prikaz dostavne zone.

Foto: Wolt

No, nije ovo sve. Wolt je u svijetu prepoznat i kao iznimno pouzdan poslodavac pa tako globalno surađuje i s preko 10 000 partnera dostavljača, a svatko tko je zainteresiran i željan okušati se u ulozi dostavljača, može izvršiti prijavu.

Foto: Wolt

Svakako će biti zanimljivo gledati rast Wolta u Splitu, ali i preostalim gradovima Hrvatske. Broj registriranih korisnika Wolta u Hrvatskoj je već premašio nekoliko stotina tisuća, a otvaranjem novog grada ta će brojka nastaviti rasti.

Split je dugo očekivao servis za dostavu hrane, a Wolt treba dokazati kako je upravo on pravo rješenje. S obzirom na portfelj restorana i inovativni sustav narudžbe i dostave čini se kako su na dobrom putu.

Wolt aplikaciju možete skinuti na Google Play i App Storeu gdje aplikacija trenutno ima najbolje ocjene korisnika u usporedbi sa ostalim aplikacijama u kategorijama food and drinks.



Tema: Promo sadržaj