Revolucionarna All-on-4 metoda za savršen osmijeh

Bezubost smanjuje razgovjetnost, mogućnost žvakanja, samopouzdanje i izaziva nelagodu u društvu. Stoga ne čudi kako ljudi diljem svijeta zubne implantate doživljavaju kao pravu revoluciju koja transformira njihove osmijehe i živote nabolje. Statistički podaci govore kako su se pojmovi implantat i All on 4 metoda posljednje 3 godine na internetu pretraživali više od 50 milijuna puta. Znači li to da smo usred All-On-4 revolucije i je li tolika popularnost te metode uistinu opravdana? U suradnji s vrhunskim stručnjacima iz područja implantologije iz zagrebačke klinike Dentum, pokušali smo odgovoriti na ova i druga česta pitanja vezana za ovu globalno popularnu metodu nadomještanja nedostajućih zuba.

Foto: Dental centar Bago Božić

Što je uopće All-on-4?

Prije prve primjene ove metode, točnije do 1998. godine, jedina rješenja bezubosti bili su zubni mostovi i uklonjive zubne proteze. Oni su imali puno nedostataka pa je ovo minimalno invazivno fiksno i doživotno rješenje bezubosti izazvalo pravo oduševljenje diljem svijeta. All-on-4 je zapravo odgovor struke na nemogućnost direktne ugradnje implantata u stražnje dijelove čeljusti.

- Na samo četiri Nobel Biocare implantata ovom se naprednom tehnikom podržava cijeli zubni luk što je u prošlosti bilo neizvedivo. Tretman se izvodi tako da se dva implantata postave okomito u prednjem dijelu čeljusti, a dva stražnja pod kutom od 30 do 45 stupnjeva. Metoda može biti primijenjena na gornju i donju čeljust i ne zahtijeva augmentaciju kosti. Ukratko, All-on-4 predstavlja most koji je fiksno učvršćen vijcima na četiri posebno postavljena implantata, a implantati su ekvivalent titanskom vijku koji zamjenjuje korijen zuba kad ga se postavi u čeljusnu kost. – objasnio je univ. mag. med. dent. Andrej Božić.

Jeste li All-on-4 kandidat?

- Mnogi pacijenti dolaze u Dentum jer nisu zadovoljni postojećim mostom ili protezom i traže alternativno, fiksno rješenje. Mnogi su obeshrabreni i misle da nisu kandidati za ugradnju implantata jer imaju nedovoljan volumen kosti ili pate od nekih zdravstvenih problema koji isključuju konvencionalnu ugradnju implantata. Za sve ovakve slučajeve, uključujući pacijente s ozbiljnim gubitkom čeljusne kosti, koncept All-on-4 može biti pravo rješenje – naglasio je dr. med. dent. Petar Bago.

U Dentumu kažu kako se na prvom dijagnostičkom pregledu utvrđuje ima li pacijent uvjete za ovaj koncept liječenja. Temeljito se procjenjuje kvaliteta i količina čeljusne kosti na koju će se postaviti implantati. Ovo je uspješan način liječenja pacijenata koji su izgubili sve zube ili imaju dosta zubi predviđenih za vađenje. Gubitak zubi uzrokuje deformaciju čeljusti što utječe na mišićni tonus lica. Ako se kojim slučajem utvrdi da niste All-on-4 kandidat, sve alternative i rješenja bit će detaljno razmotreni od strane Dentumova stručnog tima.

Foto: Dental centar Bago Božić

Koje su prednosti ove metode pred zubnom protezom?

Ovo je fiksno i trajno rješenje pa nema potrebe za uklanjanjem proteze nakon jela ili noću. Nema žuljanja, škripanja i konstantne brige je li sve na svome mjestu. Implantati se mogu njegovati i održavati baš kao i prirodni zubi. Protetski zubni luk se savršeno uklapa u prirodne konture lica poboljšavajući njegovu strukturu. Zamjenski zubi izgledaju i funkcioniraju baš kao prirodni zubi pa bez kompromisa možete uživati u raznolikoj hrani, žvačna funkcija se povećava, kao i samopouzdanje i kvaliteta života.

Kako izgleda sam proces?

Vaše All-On-4 iskustvo u Dentumu započinje konzultacijom sa stručnim i visokokvalificiranim liječničkim timom kako bi se pronašlo najbolje moguće rješenje i predvidjeli potencijalni rizici. Također se, u dogovoru s pacijentom, vizualizira budući osmijeh uz estetske detalje i boju zuba kako bi se postigao potpuno prirodan izgled. – kazala je dr. med. dent. Dunja Čeko. Nakon pregleda dogovara se termin, odnosno dan u kojem će cijeli All-on-4 proces biti obavljen. Kod nekih pacijenata prije ugradnje implantata potrebno je vaditi postojeće zube ili iskorijeniti postojeće infekcije, što se provodi u koordinaciji sa samim postupkom implementacije. U rijetkim slučajevima može biti potrebna augmentacija kosti. - nadodao je dr. med. dent. Bago. Kada je usna šupljina sanirana, kreće se s ugradnjom 4 Nobel Biocare implantata. Nakon ugradnje, taj isti dan, privremeni zubi se učvršćuju na već ugrađena četiri zubna implantata. S tim privremenim rješenjem od prvog dana možete normalno žvakati. Postavljanje trajnih zubi događa se do tri mjeseca kasnije, koliko je potrebno da se zubni implantat integrira u kost. Tada se nakon provjere stabilnosti implantata uzimaju otisci po kojima se izrađuje finalni protetski rad. Postavljanjem trajnog zubnog mosta na 4 implantata završava se All-on-4 zahvat.

Koliko traje vrijeme oporavka?

All-on-4 je minimalno invazivan zahvat s rijetkim nuspojavama. Moguća je pojava boli, oticanje ili lagano krvarenje u prvih nekoliko dana. U Dentumu svaki pacijent dobiva svu potrebnu postoperativnu njegu. Restrikcija u pogledu prehrane nema, osim prvih 2-3 dana kada je potrebno izbjegavati vruću hranu i napitke i birati hranu koja je laganija za žvakanje dok se pacijent ne privikne na novu situaciju u ustima.

Zašto je All-on-4 toliko popularan među pacijentima?

- Ova metoda ima višestruke prednosti pred drugim načinima nadomjeska izgubljenih zuba. Najprivlačnija činjenica je ta da svoj novi osmjeh dobivate u samo jednom danu. Postavljanjem stražnjih implantata pod kutom izbjegava se regeneracija ili nadogradnja (augmentacija) kosti čime je vrijeme liječenja kraće. Na sam dan operacije pacijent doživljava poboljšanje funkcije i estetike osmijeha, te govora i samopouzdanja. Ne smijemo isključiti ni činjenicu kako je All-on-4 metoda jeftinija u usporedbi s konvencionalnim načinima liječenja bezubosti, a garancija koju dajemo u Dentumu je doživotna. Ono što je najvažnije od svega je da nakon ovog minimalno invazivnog i bolnog postupka osmijeh funkcionira i izgleda prirodno. – odgovorio je dr. med. dent. Petar Bago.

O čemu još trebate razmisliti prije donošenja odluke o zahvatu?

Rješavanje dentalnih problema svakako nije stvar koju biste trebali prepustiti slučaju i prije nego krenete s cijelim procesom iz Dentuma savjetuju kako bi trebali uzeti u obzir još nekoliko važnih stvari. Svakako se raspitajte o tehnologiji kojom onaj koji izvodi zahvat raspolaže, kvaliteti materijala, stručnosti osoblja, garanciji rada, pred i post operativnoj skrbi i iskustvu stomatologa.

Ako imate bilo kakvih nedoumica i pitanja vezanih za All-on-4 metodu ili trebate dentalni savjet, stručni Dentumov tim stoji vam na raspolaganju. Obratite se s povjerenjem telefonskim kontaktom na (+385) 1 5802 333, ispunite online obrazac , kontaktirajte e-poštom na smile@dentum.com ili posjetite moderno i suvremeno opremljenu kliniku Dentum na adresi Gradiščanska 36 u Zagrebu, te napravite besplatni dijagnostički pregled kao prvi korak k vašem novom osmijehu.





