Rezervat Orepak je uništen: 'U močvari uvijek gori kad najave jak vjetar. Sve ćemo prijaviti'

Ovaj požar izbio je u ponedjeljak točno na području, tj. u jednom džepu, koje ne pokrivaju naše nadzorne kamere. Uvijek izbiju u vrijeme kad se nagoviješta i jak vjetar, pa je tako i ovaj. Mislimo da je ovaj požar namjerno izazvan, čekamo kraj istrage krim policije, pa ćemo i mi podnijeti kaznenu prijavu. Rekla nam je to Marijana Miljas Đuračić, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, nakon što je vatra u ponedjeljak progutala gotovo polovinu Ornitološkog rezervata Orepak u dolini Neretve.

Taj komad raja za močvarne ptice i druge životinje prostire se na oko 100 hektara, a vatrogasci procjenjuju kako je vatra zahvatila oko 43 hektara.

Požar je dojavljen oko 17 sati kraj mjesta Vid na području Metkovića. Vatra je ulovila trstiku, čije je gorenje proizvodilo veliku količinu dima. Vatrogasci iz JVP-a Metković te DVD-ovi Kula Norinska i Vid s ukupno 22 vatrogasca gasili su ga gotovo 12 sati.

- Ove godine nam je to drugi veći požar. Prvi je bio krajem ožujka, kad sam pozvao i kanader. Iako je puhao jak vjetar, ovoga nam puta nije prebacilo požar dalje i izazvalo veću štetu. Malo nam je pomogla i kiša koja je počela padati - rekao je za 24sata dubrovački županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Dodao je kako oni ne rade na uzrocima požara, no kako su ovakvi požari sumnjivi.

- To je močvara i teško je da bi se ondje sami stvorili uveti za početak požara. Osim toga, ondje nema nekih dalekovoda da bi eventualno iskrenje moglo izazvati požar. Ovo je drugi takav u kratkom vremenu, bilo je još manjih i uvijek ih je teško gasiti - jasan je Simović.

Požar je pogodio i Barišu Ilića, predsjednika lokalnog Ornitološkog društva Brkata sjenica.

- Ovo je najjače mjesto u RH gdje se gnijezdi bukavac. Tu su i štioke, kokošica, patke njorke, čapljica voljak. I liska je tu na gniježđenju, kao i eja močvarica. Javna ustanova ne gospodari ovim područjem i ne održava ga kako spada. I ja ću podnijeti prijavu - kaže Ilić.