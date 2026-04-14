SRCE NERETVE

Rezervat Orepak je uništen: 'U močvari uvijek gori kad najave jak vjetar. Sve ćemo prijaviti'

Piše Bogdan Blotnej,
38
Foto: Zvonimir Barisin

Veliki požar spalio je 43 od 100 hektara ornitološkog rezervata na Neretvi. Vatra je planula na području koje ne pokrivaju kamere te sumnjaju da je iznova namjerno izazvan

Ovaj požar izbio je u ponedjeljak točno na području, tj. u jednom džepu, koje ne pokrivaju naše nadzorne kamere. Uvijek izbiju u vrijeme kad se nagoviješta i jak vjetar, pa je tako i ovaj. Mislimo da je ovaj požar namjerno izazvan, čekamo kraj istrage krim policije, pa ćemo i mi podnijeti kaznenu prijavu. Rekla nam je to Marijana Miljas Đuračić, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, nakon što je vatra u ponedjeljak progutala gotovo polovinu Ornitološkog rezervata Orepak u dolini Neretve.

35
Taj komad raja za močvarne ptice i druge životinje prostire se na oko 100 hektara, a vatrogasci procjenjuju kako je vatra zahvatila oko 43 hektara.

Požar je dojavljen oko 17 sati kraj mjesta Vid na području Metkovića. Vatra je ulovila trstiku, čije je gorenje proizvodilo veliku količinu dima. Vatrogasci iz JVP-a Metković te DVD-ovi Kula Norinska i Vid s ukupno 22 vatrogasca gasili su ga gotovo 12 sati.

POŽAR KOD METKOVIĆA FOTO Drama u dolini Neretve: Gori zaštićeni rezervat kod Vida, vatrogasci će dežurati cijelu noć
FOTO Drama u dolini Neretve: Gori zaštićeni rezervat kod Vida, vatrogasci će dežurati cijelu noć

- Ove godine nam je to drugi veći požar. Prvi je bio krajem ožujka, kad sam pozvao i kanader. Iako je puhao jak vjetar, ovoga nam puta nije prebacilo požar dalje i izazvalo veću štetu. Malo nam je pomogla i kiša koja je počela padati - rekao je za 24sata dubrovački županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Dodao je kako oni ne rade na uzrocima požara, no kako su ovakvi požari sumnjivi.

- To je močvara i teško je da bi se ondje sami stvorili uveti za početak požara. Osim toga, ondje nema nekih dalekovoda da bi eventualno iskrenje moglo izazvati požar. Ovo je drugi takav u kratkom vremenu, bilo je još manjih i uvijek ih je teško gasiti - jasan je Simović.

Požar je pogodio i Barišu Ilića, predsjednika lokalnog Ornitološkog društva Brkata sjenica.

POMOGLA I KIŠA Ugasili požar u zaštićenom rezervatu Orepak u dolini Neretve: 'Nema otvorene vatre'
Ugasili požar u zaštićenom rezervatu Orepak u dolini Neretve: 'Nema otvorene vatre'

- Ovo je najjače mjesto u RH gdje se gnijezdi bukavac. Tu su i štioke, kokošica, patke njorke, čapljica voljak. I liska je tu na gniježđenju, kao i eja močvarica. Javna ustanova ne gospodari ovim područjem i ne održava ga kako spada. I ja ću podnijeti prijavu - kaže Ilić.

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'
UBOJSTVO U ŠESTINAMA

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'

Stanovnici su mislili da se radi o raciji zbog droge, vrata su navodno bila zabarikadirana. Uhićenog navodno pronašli na katu. Istražili smo mračnu povijest kuće koja je predmet sudskog procesa zbog pranja novca
Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'
OSAM GODINA BORBE

Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'

Ivan je dva mjeseca bio u komi. Mozak mu je naticao. Ostao je slijep. Jedva preživljava. Mladić koji ga je učinio invalidom gradi uspješnu pjevačku karijeru. Nikad mu se nije ispričao
NEUSPJEŠNA BLOKADA Iranski brodovi prošli kroz tjesnac. Kina oštro kritizirala potez SAD-a
IZ MINUTE U MINUTU

NEUSPJEŠNA BLOKADA Iranski brodovi prošli kroz tjesnac. Kina oštro kritizirala potez SAD-a

Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News. Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026