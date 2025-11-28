Obavijesti

Rezultati 95. kola Eurojackpota

Za kombinaciju 4+2 pogođena su 44 dobitka, svaki u iznosu od 356,50 eura, dok su za 4+1 ostvareni dobitci od 136,50 eura. Manji dobitci za kombinacije 3+2, 2+2, 3+1 i ostale također su isplaćeni, a svi iznosi su navedeni u eurima

U 95. kolu Eurojackpota, održanom 28. studenog 2025. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 12, 16, 35, 46, 50, a dodatni brojevi su 3 i 5.

Glavni dobitak (5+2) ovoga puta nije osvojen, što znači da jackpot prelazi u sljedeće kolo. Dva igrača su pogodila kombinaciju 5+1 i osvojila iznos od 907.550,70 eura, dok je jedan igrač s pogođenih 5+2 brojeva osvojio 170.605,40 eura. Za kombinaciju 5+0 dobitak iznosi 7.035,00 eura, a pogođena su četiri dobitka ove vrste u cijeloj Europi.

Za kombinaciju 4+2 pogođena su 44 dobitka, svaki u iznosu od 356,50 eura, dok su za 4+1 ostvareni dobitci od 136,50 eura. Manji dobitci za kombinacije 3+2, 2+2, 3+1 i ostale također su isplaćeni, a svi iznosi su navedeni u eurima.

Očekivani jackpot za 96. kolo iznosi čak 22.000.000 eura, što dodatno povećava uzbuđenje među igračima. Joker broj za ovo kolo bio je 727347.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

