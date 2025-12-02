Obavijesti

Rezultati 96. kola Eurojackpota: Evo gdje ide 23 milijuna eura!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatska lutrija

Najveći dobitak ostvaren u Hrvatskoj bio je u kategoriji 3+1, gdje je 262 dobitnika osvojilo po 21 euro

U 96. kolu Eurojackpota odigranom 2. prosinca 2025. godine izvučeni su sljedeći brojevi: 14, 30, 34, 35, 40 te dodatni brojevi 4 i 6.

Glavni dobitak 5+2 osvojila je jedna osoba, a iznosio je impresivnih 23.537.055,10 eura. U ovoj kolu nije bilo dobitnika iz Hrvatske u najvišim kategorijama (5+2, 5+1, 5+0, 4+2). Najveći dobitak ostvaren u Hrvatskoj bio je u kategoriji 3+1, gdje je 262 dobitnika osvojilo po 21 euro.

Pregled broja dobitnika i iznosa dobitaka:
- 5+2: 1 dobitnik, 23.537.055,10 EUR (nema iz Hrvatske)
- 5+1: 1 dobitnik, 1.360.304,00 EUR (nema iz Hrvatske)
- 5+0: 6 dobitnika, 127.858,00 EUR (nema iz Hrvatske)
- 4+2: 19 dobitnika, 6.659,90 EUR (nema iz Hrvatske)
- 4+1: 396 dobitnika, 399,40 EUR (6 iz Hrvatske)
- 4+0: 823 dobitnika, 152,00 EUR (13 iz Hrvatske)
- 3+2: 1040 dobitnika, 167,30  EUR (15iz Hrvatske)
- 2+2: 15257 dobitnika, 26,40 EUR (372 iz Hrvatske)
- 3+1: 18641 dobitnika, 24,10 EUR (262 iz Hrvatske)
- 3+0: 40654 dobitnika, 21,00 EUR (670 iz Hrvatske)
- 1+2: 86201 dobitnika, 12,30 EUR (2001 iz Hrvatske)
- 2+1: 298566 dobitnika, 10,70 EUR (5207 iz Hrvatske)

Očekivani jackpot u 97. kolu iznosi 10.000.000 eura.

Joker broj za ovo kolo bio je: 158961.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

