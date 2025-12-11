Obavijesti

POSKUPLJENJE OTPADA

Riječane od 1. siječnja očekuje novi udar na džepove!

Piše HINA,
Riječane od 1. siječnja očekuje novi udar na džepove!
Rijeka: Jelke nakon blagdana odložene uz kontejnere za otpad | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka diže cijene odvoza otpada za 70%! Raspoloženje vijećnika podijeljeno, HDZ protiv, SDP suzdržan...

Riječko Gradsko vijeće većinom glasova vijećnika na sjednici u četvrtak prihvatilo je poskupljenje fiksnog dijela cijene odvoza komunalnog otpada u Rijeci, odnosno obavezne minimalne javne usluge za oko 70 posto, od početka iduće godine. Za ovu odluku bilo je 16 vijećnika koalicije Akcija mladih-Unija Kvarnera-Centar-HSU-Fokus-Alternativa 101, nezavisni vijećnici s liste bivšega gradonačelnika Marka Filipovića, vijećnici Mosta i vijećnik talijanske nacionalne manjine Enea Dessardo.

Protiv je bilo 11 vijećnika HDZ-a, PGS-a i Možemo! a troje vijećnika SDP-a bilo je suzdržano. 

Poskupljenje fiksnog dijela cijene odvoza otpada dio je odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke, o kojoj se raspravljalo na sjednici u četvrtak.

Stupa na snagu 1. siječnja 2026., kao i poskupljenje varijabilnog dijela cijene odvoza za oko 60 posto, o kojem je odluku donijela gradonačelnica Iva Rinčić, te o promjeni tog dijela cijene nije trebalo raspravljati Gradsko vijeće.

SKANDALOZNO! Sjećate se HDZ-ovke iz Rijeke koja je spominjala 'Srbe i vrbe'? Sud kaže da nije širila mržnju
Sjećate se HDZ-ovke iz Rijeke koja je spominjala 'Srbe i vrbe'? Sud kaže da nije širila mržnju

Zamjenik gradonačelnice Vedran Vivoda rekao je da je poskupljenje odvoza komunalnog otpada nužno jer troškovi Komunalnog društva Čistoća stalno rastu, a cijena usluge se nije mijenjala od 2022 godine. U prvoj polovici ove godine troškovi Čistoće iznosili su 9,9 milijuna eura, a prihodi 7,9, a s krajem ove godine se očekuje da Čistoća ima manjak od oko 4,5 milijuna eura.

Razlozi povećanih troškova su znatno povećane plaće radnika te veliko povećanje cijena goriva, rezervnih dijelova i ostalog potrebnog za rad Čistoće, ustvrdio je Vivoda, dodavši da i s ovim povećanjem Rijeka ostaje među gradovima s najnižom obaveznom minimalnom javnom uslugom.

"Ovo je jedini put za spašavanje radnih mjesta i KD Čistoće. Ako se ne prihvati ova odluka, preostaje stečaj Čistoće", naglasio je.

GRADSKO VIJEĆE Usvojen gradski proračun Rijeke za 2026. od 223 milijuna eura
Usvojen gradski proračun Rijeke za 2026. od 223 milijuna eura

Ana Trošelj (PGS) navela je da će najgore biti ako cijena usluge Čistoće ovoliko poraste, a to ne bude pratila odgovarajuća kvaliteta usluge. Zamjerila je da vijećnicima nisu dostavljeni na vrijeme potrebni materijali za ovu točku, da ne mogu znati je li potreban baš ovoliki rast cijena.

Josip Ostrogović (HDZ) istaknuo je da su vijećnici tražili detaljnu analizu poslovanja Čistoće, ali je nisu dobili. "Građanima će se izbiti osam do devet milijuna eura godišnje iz džepa, a nikome na rukovodećim mjestima u Čistoći se neće dogoditi ništa", naveo je. Ocijenio je da je cijena određena proizvoljno, jer nema analize strukture udjela odvoza poslovnih korisnika i kućanstava. 

Marin Račić iz Centra ustvrdio je da se neke odluke, poput ove, moraju donijeti, iako su nepopularne.

