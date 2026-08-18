Riječanku (63) prevarili lažni brokeri: Uplatila im preko 100 tisuća eura, mislila da ulaže...

Riječanka (63) je nasjela na lažna ulaganja na internetskim stranicama i tako ostala bez 103.000 eura, nakon čega je podnijela kaznenu prijavu protiv osoba koje su se predstavljale kao agenti inozemne brokerske tvrtke, izvijestila je riječka policija u utorak. Žena je od 2022. godine u više navrata dovedena u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica od nepoznatih osoba, koje su se na internetskim stranicama predstavljale kao agenti inozemne brokerske tvrtke.

Obećavajući joj znatnu zaradu od financijskih ulaganja, lažni agenti su naveli 63-godišnjakinju da im u tom razdoblju uplati oko 103 tisuće eura.

​Nakon što je shvatila da je postala žrtvom prijevare i da ne može doći do navodne zarade ni do uplaćenog novca, događaj je prijavila policiji.

Primorsko-goranska policija provodi kriminalističko istraživanje o cijelom slučaju.

​Iz policije ponovno upozoravaju građane na oprez pri trgovanju i ulaganju na internetskim stranicama, da ne nasjedaju na ponude koje obećavaju brzu, sigurnu i veliku zaradu u kratkom vremenu.

Naglašavaju kako prije bilo kakvih uplata treba provjeriti je li brokerska kuća ili platforma licencirana i ovlaštena za pružanje financijskih usluga.

Poručuju građanima da nikada ne daju svoje osobne i bankovne podatke ili pristup računalu i mobilnom uređaju nepoznatim osobama putem udaljenih mreža te da, ako posumnjaju da su žrtve prijevare, odmah obavijeste svoju banku i sve prijave policiji.