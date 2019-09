Riječki dileri pobjegli s Azora, a onda su ih uhitili u Crnoj Gori

Hrvati Željko B. (53) i Mirko A. (46) uhićeni su u crnogorskom gradu Tivat nakon što su 2018. s Kariba u Europu pokušali unijeti 1200 kilograma kokaina.

Njih je 21. lipnja prošle godine prvo uhitila portugalska policija južno od otoka Faial koji je dio Azora. Bili su u društvu Britanca (38) iz Torquaya, a sav kokain policija je pronašla skriven u posebno izrađenim pretincima jahte SY Oggi. U sklopu istrage završili su u istražnom zatvoru, no u jednom trenutku pušteni su da se brane sa slobode.

Kako neslužbeno doznajemo, lagali su Portugalcima da su izgubili osobne dokumente. Predali su zahtjeve za izradu novih, no to su vrijeme iskoristili kako bi pobjegli s Azora. Koliko je njihov bijeg trajao nijedna policija nije objavila, a Portugalci su se za pomoć obratili Interpolu. Za njima je raspisana međunarodna tjeralica. Vjerojatno su se pokušali vratiti i skrivati u Hrvatskoj, no u četvrtak su ih prepoznali i priveli Crnogorci.

- U aktivnostima ciljane potrage sudjelovali su službenici Sektora kriminalističke policije, Sektora za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije i službenici Odjeljenja sigurnosti Tivat - napisali su kratko crnogorski policajci.

U pronalasku su im pomogli kolege iz Portugala i Hrvatske u kojoj dilere također traže zbog kaznenih djela. Naime, prošle godine kriminalisti s Azora objavili su kako je uhićena posada dio međunarodne bande krijumčara koji švercaju kokain iz Latinske Amerike u Europu.

Foto: 24 sata

Svega dan prije uhićenja u Azorima, španjolska policija kraj kanarskih je otoka zaustavila jahtu Sy Pepper Sauce na kojoj su pronašli 61 balu kokaina težine 1850 kilograma. Među uhićenom posadom bili su Britanac (42) iz Cornwalla i dvojica Francuza. Ovo nije prvi slučaj da su Hrvati uhićeni u velikim policijskim akcijama protiv krijumčara kokaina. U ožujku 2017. uhićen je Riječanin Stjepan Prnjat.

Akcija, koju je predvodilo Ravnateljstvo policije, počela je dva mjeseca ranije. Prnjat se tad sastao s dvojicom kolega te su dogovorili novi šverca kokaina iz Južne Amerike u Europsku uniju. Odletio je do Paname kako bi kupio 100 kilograma kokaina za 2,2 milijuna kuna. Drogu je planirao dopremiti skrivenu u metalnom otpadu koji bi do luke Rijeka stizao brodskim kontejnerima, a uz njega priveli su ostatak bande.