Riječki HDZ- o optužnici protiv Obersnela: 'Milijuni su završili u džepovima poznanika stranke'

USKOK je u utorak nakon provedene istrage koja je pokrenuta 1. kolovoza 2025., pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv četvorice hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Među optuženima je i bivši SDP-ov gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.

- Prvo bih rekao da je sva sreća da postoje mediji. Da nema vas ja ne bih znao da je protiv mene dignuta optužnica, što je vrlo zanimljivo. Drugo, lijepo je dobiti ovakvu novogodišnju čestitku za nešto što sam navodno učinio još 2008. godine, a evo nalazimo se na ulazu u 2026. što mislim da je dosta indikativno za ovaj slučaj, rekao je Obersnel za N1 i dodao da se ne smatra krivim.

O svemu su se oglasili iz riječkog HDZ-a. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Nakon godina samouvjerenih lekcija o poštenju i “pravim vrijednostima”, stigla je vijest da je podignuta optužnica protiv Vojka Obersnela zbog sumnje da je, kao gradonačelnik, oštetio Grad Rijeku za 175.999 eura.

Prema optužnici, riječ je o preplaćenim stanovima koje je Grad Rijeka plaćao nešto više od 2.000 eura po četvornom metru.

Ako gledamo širi kontekst upravljanja gradom u to vrijeme, teško je ne primijetiti određenu ironiju. Za Vojka Obersnela ovo se, s obzirom na sve što Rijeka pamti iz tog razdoblja, doista može smatrati gotovo bagatelnim kaznenim djelom. Naime, otprilike u isto vrijeme Grad Rijeka je s GP Krkom i Hypo leasingom dogovorio izgradnju garaže Kantrida, pri čemu je svaki kvadrat parkirnog mjesta plaćen više od 5.000 eura, odnosno svako parkirno mjesto više od 60.000 eura. U to doba, 2010. godine, za taj se novac u Rijeci mogao kupiti pristojan stan.

U lepezi (ne)djela Vojka Obersnela teško se ne prisjetiti i slučaja Tržnica Rijeka, višestruko plaćenog čuvanja zemljišta na Preluku, konstantnog višedesetljetnog pogodovanja takozvanom kralju Korza, upravljanja i zarade na gradskim prostorima za podobne poduzetnike bliske SDP-u, zatim više od 20 milijuna eura uloženih u brod Galeb koji danas ne vrijedi ni desetinu tog iznosa, a nemojmo zaboraviti ni aferu Sortirnica. Kada se sagleda čitav kontekst doista se može reći da Vojko Obersnel ima razloga biti zadovoljan ovom optužnicom.

Naravno, osim ako ovo nije tek uvod u ozbiljnije i opsežnije optužnice. Vrijeme će to pokazati. Sve te projekte i odluke Vojko Obersnel provodio je uz političku podršku SDP-a i PGS-a, pritom se godinama busajući u svoja pravednička prsa, tražeći umjetno stvorene neprijatelje i glumeći zaštitnika našeg grada. Dok je javnost slušala moralne lekcije i ideološke govore, u pozadini su se, po svemu sudeći, trošili deseci milijuna eura javnog novca.

Ti su milijuni završavali u džepovima povlaštenih stranačkih pomazanika, dok su građanima Rijeke, u najboljem slučaju, ostajale simbolične porcije fažola za Praznik rada i neizostavne sardelice na Badnjak.

Naravno, svatko je nevin dok se ne dokaže suprotno i sud će dati konačnu riječ. No, s obzirom na sve što smo u ovom priopćenju naveli, a činjenično stanje je takvo,, velika je vjerojatnost da će Državno odvjetništvo još imati itekako puno posla."