Riječki kapetan Andrej (44) je spasio posadu tonućeg tankera

Kapetan Andrej Vlašimsky i njegova posada u lipnju 2017. pokazali su iznimnu požrtvovnost u spašavanju posade broda Rama 2, koji je uslijed olujnog nevremena potonuo u Adenskom zaljevu, oko sto nautičkih milja od otoka Sokotra.

- Poslali smo im poruku da stižemo. Bilo je to u ranim jutarnjim satima i oko šest ugledali smo tanker nagnut na desnu stranu, s već potopljenim pramcem. Izgubili su splavi za spašavanje, a ni nakon nekoliko minuta nisu uspjeli spustiti čamac za spašavanje pa su ostali zarobljeni na tonućem brodu - prisjeća se Vlašimsky, zapovjednik LNG tankera Soyo, pod vodstvom Teekay Shipping Glasgow Ltd.

Dodaje da su oni bili prvi brod koji je preuzeo zapovjedništvo operacije traganja i spašavanja. Kasnije se uključilo više brodova i helikoptera. Vlašimsky je s brodom dugačkim 300 metara prišao tonućem tankeru, što je bilo iznimno zahtjevno i rizično u uvjetima vjetra i valova od 8 bofora, tj. visine do 7,5 metara.

- Približili smo im se na svega 20 metara. Hrabrom akcijom moje posade i ostalih manjih brodova 13 od 14 članova posade spašeno je iz mora. Posljednjeg preživjelog izvukao je helikopter. Čovjek je više od pola dana proveo u moru, po olujnom nevremenu - rekao je Vlašimsky, koji je ponosan na svoju posadu, u kojoj su i dva Hrvata.

- Svi se ponosimo, no teško je naći ponos kad je jedan život izgubljen. Vremenski uvjeti su bili teški jer su i helikopteri imali poteškoća u pružanju pomoći. Mogu samo zamisliti užas koji je posada Rame 2 proživljavala - kaže kapetan.

Da se opet nađe u sličnoj situaciji, učinio bi isto, kaže, pa taman se radilo i o piratima, čiji su napadi u tim vodama i danas česti.

- Ne samo zato što mi je to dužnost, nego zato što kao zapovjednik nosim tu moralnu odgovornost. Oni koji plove znaju da ti na moru nema tko drugi pomoći osim pomoraca. Dobar pomorac dobro razumije englesku poslovicu ‘Together we stand, divided we fall’ (Zajedno stojimo, podijeljeni padamo) te se po tom načelu ponašamo i živimo - zaključuje hrabri i ponosni kapetan Vlašimsky

Nisu mu se nikad javili ni zahvalili

Ne znam tko su ljudi koje smo spasili, nikad me poslije nisu kontaktirali. Znam da su Somalijci, Iranci, Filipinci i Indijci, ali to nije bitno. Bitno je da su živi. Nagrade nisu potrebne, ali mi je drago kad se o tome priča, da ljudi vide i drugu stranu ovoga posla, rekao je.