Riječki liječnik: Raspada se zdravstveni sustav. Ostat ćemo bez polovice obiteljskih liječnika

Poznati riječki liječnik obiteljske medicine Leonardo Bressan ustvrdio je za N1 da nam se zdravstveni sustav raspada pred očima i da ćemo ubrzo ostati bez polovice obiteljskih liječnika.

Postoje zemlje koje imaju vrlo stabilan, kvalitetan efikasan zdravstveni sustav, poput Nizozemske koja od nas ima dvostruko veći broj liječnika na 100 tisuća stanovnika. U samom startu vidite da je liječnička struka ne samozapostavljena i zaboravljena, nego je, u ovom trenutku, i pred kadrovskim i generacijskim slomom", naglasio je Leonardo Bressan.

Kazao je i kako ulaz u zdravstveni sustav nije jednako dostupan na otocima ili nekim depriviranim područjima poput Like te da imamo pet županija koje su pred slomom zdravstvenog sustava.

"Na prvom mjestu po nedostatku liječnika je Bjelovarsko-bilogorska županija, slijede Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Istarska županija. U Istri liječnika nedostaje jer su troškovi poslovanja i života jako visoki, viši nego u ostatku Hrvatske, a u depriviranim područjima, poput Like ili Gorskog kotara je problem osamljenost obiteljskih liječnika pa ih mladi liječnici izbjegavaju jer nemaju mogućnost rada sa starijima, s mentorima,...", istaknuo je Bressan.

Dodao je i kako su problemi veliki i u Primorsko-goranskoj županiji, u kojoj je 50 posto obiteljskih liječnika starije do 60 godina.

"Ne znam koliko alarma da bi centralna vlast to shvatila. Imamo apsurdne situacije, 75 posto svih liječnika u Hrvatskoj nalazi se izvan sustava primarne zdravstvene zaštite. To je katastrofa. Imamo više kirurga na 100 tisuća stanovnika nego izabranih liječnika obiteljske medicine. To je suludo. Došli smo do sulude situacije da oni koji trebaju rješavati 80-90 posto zdravstvenih potreba građana imaju udio od samo 25 posto u ukupnom broju liječnika. To je ogroman pritisak, a osigurana sredstava za tako veliki rad je na razini tri posto od ukupnog zdravstvenog budžeta. Sustav primarne zdravstene zaštite upravo nam se raspada pred očima", upozorio je Bressan.

Otkrio je i da u Ličko-senjskoj županiji nema više nijednog liječnika mlađeg od 60 godina te da ćemo na razini države u idućih tri do pet godina ostati bez polovice obiteljskih liječnika jer odlaze u mirovinu.