Riječki policajac: Zlatku Daliću sam dao svoju najsretniju kapu

Kad se sad mislima osvrnem na prošlu godinu, još mi se sve to čini nestvarno. Put u Rusiju na finalnu utakmicu bio je nezaboravan i samo o tome jednom danu mogao bih napisati knjigu. Godinu dana nakon SP-a i dalje pod dojmom rekao nam je to nasmijani riječki policajac Damir Ribarić (37).

- Zauvijek ću pamtiti te dane. Kad sam došao na stadion i stao na tribinu, prvo sam pet minuta upijao atmosferu i samo se ježio. Onda sam se išao slikati. Tad me netko potapšao po ramenu. Iza mene je bio Mate Bulić i pitao me: ‘Jesi ti onaj policajac s kapom?’. Pričali smo i svi zajedno navijali. Puno sam poznatih vidio taj dan, uključujući Sanadera. Kad smo dobili prvi gol, svi su utihnuli, ali ja sam pljeskao i našima i Francuzima. Za mene su svi bili pobjednici samim time što su došli do finala. Kasnije sam razmišljao, možda je i bolje da smo osvojili 2. mjesto jer bi u suprotnom u Francuskoj sigurno bili nemiri, a ovako su bile dvije fešte - dodao je Ribarić.

On je u lipnju prošle godine bio dio policijske pratnje koja je “vatrene” dočekala na aerodromu i dopratila ih do hotela Milenij u Opatiji nakon povratka s pripremne utakmice u Brazilu. Izborniku hrvatske nogometne reprezentacije Zlatku Daliću tad je darovao “famoznu” službenu kapu za sreću. Učinio je to, kaže, po uzoru na francuskog policajca Davida Nivela, koji je svoju na SP-u ‘98. darovao Ćiri, a koja nam je donijela sreću.

Nije tad ni sanjao kako će Dalić njegovu kapu sačuvati i nositi je u Rusiju, a kamoli da će novinarima kasnije o njoj pričati kao o predmetu koji mu je, kao i njegovu učitelju Ćiri 20 godina ranije u Francuskoj, donio sreću. Štoviše, i putem medija dobiti poziv koji se dobiva jednom u životu - da uživo gleda sudbonosnu utakmicu na stadionu Lužnjiki između Hrvatske i Francuske.

Nezaboravan je bio i njegov prvi susret s izbornikom nakon Svjetskog prvenstva.

- Bilo mi je neizmjerno drago kad sam dobio njegovu poruku zahvale te poziv na kavu pri njegovu prvom dolasku nakon prvenstva u Rijeku. Bilo je to obostrano zadovoljstvo i sreća što se ponovno vidimo. Našli smo se u Opatiji, on je došao sa suradnikom kojemu me je predstavio kao čovjeka koji mu je darovao kapu sreće. Popili smo kavu, popričali o dojmovima te mi je tad darovao knjigu s fotografijama s dočeka ‘vatrenih’ u Zagrebu, koju čuvam na posebnome mjestu i često listam sa svojom djecom. Tad sam mu rekao i kako mi je drago da nije napustio repku te da mu zbog toga još jednom skidam kapu - prisjeća se posljednjeg susreta s Dalićem riječki prometni policajac Ribarić, koji u riječkoj policiji radi od 1999. godine, nakon što je završio Policijsku akademiju i u Rijeku se doselio iz rodne Kraljeve Velike kraj općine Lipovljani.

Dodaje kako je od početka vjerovao u naše vrhunske igrače, koji su na terenu prolili toliko znoja i krvi te zasluženo stigli do finala.

- Iznenadila me medijska pozornost koju je ta kapa izazvala. To mi nikad nije bila namjera, darovao sam je od srca jer sam nekako znao i predosjećao da ‘ćemo uspjeti’. No ono što me najviše dojmilo u svemu tome je zajedništvo naših ljudi koje sam osjetio u cijeloj Hrvatskoj, ali i na putovanju u Rusiji. Kad bi svi u državi, na bilo kojoj razini, uvijek bili upola tako ujedinjeni, svima bi bilo puno bolje - zaključuje riječki policajac, bivši nogometaš i strastveni navijač Damir Ribarić.

